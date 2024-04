L’école de musique et la communauté de communes en parfaite harmonie

Jean-Marie Lacombe, président de la communauté de communes, et Fabien Salabert, président de l’école de musique Conques-Marcillac, ont signé une nouvelle convention de partenariat. Cette convention actualise les objectifs communs et les met en adéquation avec le projet culturel du territoire dont la mission première est " d’offrir aux habitants une offre culturelle de base et en proximité qui répond à leurs attentes". L’enseignement musical est "un des piliers de l’offre culturelle de proximité" que les élus souhaitent garantir et proposer, notamment en soutenant les actions de l’école de musique intercommunale, une association qui dispense "un enseignement musical de qualité, à Marcillac et à Saint-Cyprien-sur-Dourdou". En plus de la formation initiale, des cours d’accordéon, de batterie, de clarinette, de flûte traversière, d’orgue, de guitare, de piano, de saxophone, de trompette et de tuba sont proposés. L’école de musique participe également localement à d’autres actions (cérémonies, interventions dans les écoles, événements en lien avec la saison culturelle, concerts…) et entretient des relations historiques avec l’Harmonie de Marcillac. La convention prévoit également de revoir les modalités de soutien financier de la communauté de communes à l’association afin de la conforter.

Ainsi, la subvention annuelle est calculée sur la base d’une part fixe, correspondant à une participation forfaitaire aux charges de structure de l’association, et d’une part variable correspondant à un montant forfaitaire par élève du territoire. Le concert de fin d’année de l’école de musique se déroulera cette année le 30 juin dans les rues de Clairvaux-d’Aveyron. Une belle occasion de venir découvrir ou profiter des talents de l’école de musique.

Renseignements sur l’école de musique au 06 52 98 99 04,

em.marcillacvallon@laposte.net.