Espalion. Lo Bourreïo d’Olt prépare ses représentations

Cette troupe, qui fait preuve d’une belle vitalité, s’active pour mettre à l’honneur le folklore rouergat à Paris, le mois prochain.

La Bourreïo d’Olt dévoile les premières dates de sa nouvelle saison. Outre les représentations de début d’année dans les Ehpad de Saint-Côme-d’Olt, d’Espalion et de Bozouls pour le plus grand plaisir de nos aînés, les répétitions à raison d’une fois par semaine vont bon train et vont s’intensifier afin de préparer trois gros rendez-vous phares de la saison. D’abord le groupe va se produire à la foire de Paris les 4 et 5 mai, à raison de cinq représentations sur les deux journées. Cette foire draine chaque année plusieurs milliers de visiteurs, aussi le groupe va y être mis en avant grâce à l’invitation des organisateurs. Dès le retour à Saint-Côme, danseurs et musiciens proposeront le jeudi de l’Ascension (9 mai) la première rencontre folklorique interrégionale à la salle des fêtes à 15 heures. Un spectacle à entrée libre où deux groupes amis vont se joindre à Lo Bourreïo pour un grand spectacle : le goupe Canto Cigalo du Pontet (Vaucluse) et La Bourrée du Caldaguès de Chaudes-Aigues (Cantal). Tous les amateurs de danses et traditions, ont déjà noté la date.

Le groupe participera ensuite du 24 au 29 juillet aux Européades en Sardaigne. Ce festival regroupe des associations folkloriques de l’Europe entière. Lo Bourreïo a déjà participé par deux fois à ces rencontres au Portugal et en Belgique. Mis à part ces trois rendez-vous phares, vous pourrez retrouver le groupe au camping de Saint-Côme-d’Olt vendredi 24 mai en soirée, dimanche 26 mai pour le passage de la transhumance, fin juin à l’Ephad de Saint-Chély-d’Aubrac, pour le festival du Rouergue à Saint-Côme vendredi 9 août, sans oublier son quine le mercredi 21 août ou encore le festival de folklore à Sénergues samedi 24 août et la fête de Saint-Côme dimanche 25 août. Et certainement d’autres dates à venir…