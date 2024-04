Laissac-Sévérac l'Église. L’office de tourisme des Causses à l’Aubrac en assemblée au château des Hermaux

L’assemblée générale de l’office de tourisme Des Causses à l’Aubrac s’est déroulée au château des Hermaux à Saint-Laurent d’Olt, la semaine dernière.

En effet, les quatre bureaux d’information touristique : Sévérac-d’Aveyron, Sainte-Eulalie-d’Olt, Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac et Laissac-Sévérac-l’Église avaient réuni leurs adhérents dans cet endroit insolite et majestueux grâce à l’accueil chaleureux et enthousiaste de son nouveau propriétaire, Lucas Landi, grand couturier installé en Belgique. Une visite des lieux et un apéritif dînatoire attendaient les participants auxquels s’étaient joints la conseillère départementale et maire de Bertholène, Christine Presne, la directrice de l’Adat, Catherine Sciberras, le président de la communauté des communes et maire de Sainte-Eulalie, Christian Naudan, le vice-président de la commission tourisme et maire de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, Marc Bories ainsi que de nombreux autres invités enchantés par la singularité des lieux. De multiples adhérents et partenaires de l’office avaient répondu favorablement à l’invitation et c’est devant une assemblée d’une bonne centaine de personnes que la présidente de l’office, Françoise Fouet et la directrice, Christine Combet ont présenté les rapports moral et d’activités de 2023 avant le bilan financier détaillé par l’expert-comptable, Christian Rubio.

La directrice et son équipe ont décrit ensuite les missions de l’office et ont exposé le plan d’actions pour 2024. La soirée s’est achevée un peu tard mais les participants ont largement manifesté leur satisfaction quant au travail mené par l’office et ont salué l’originalité et la convivialité de ce rendez-vous annuel. L’office de tourisme remercie infiniment Lucas Landi pour son aide et sa bienveillance.