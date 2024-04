Réquista. Un programme chargé pour le Salon des professionnels de la brebis laitière

Le Salon des professionnels de la brebis laitière aura lieu les 24 et 25 avril. Au programme, "des exploitations durables tournées vers l’avenir", des conférences, des conseils, des visites d’exploitations et la présence de 110 professionnels.

Le Salon offrira un temps de réflexion sur la filière au travers de conférences qui permettront de se rencontrer et d’échanger sur les grands défis agricoles d’aujourd’hui : l’adaptation des bâtiments au changement climatique, le renouvellement des générations d’éleveurs, le bien-être animal, le marché du lait, la génétique comme levier au changement climatique, se former, s’installer, les nouvelles technologies (présentation d’un tracteur bioGNV, biométhane).. Une série de rencontres pour présenter les actions mises en œuvre pour améliorer la durabilité des élevages ou répondre aux enjeux économiques et sociétaux. Mardi 23 avril, visites de fermes en groupe au départ à 10 heures du marché ovin, accueil en matinée au Gaec de Cuzomouls où il sera question d’organisation de travail. L’après-midi, à 14 heures, départ vers l’exploitation de Gaec Saint-Geniez (Rullac) où il sera question du projet "Life green sheep" en présence de Syndy Throude (interbev) ; pour les visites, s’inscrire sur le site provinlait.com.

Le Salon est une chance pour les jeunes de rencontrer des entreprises leaders dans leur domaine, d’explorer les possibilités de stages et d’emplois, et de discuter de leur avenir professionnel avec des personnels expérimentés. Le mercredi, table ronde sur la transmission animée par le Jeunes agriculteurs.

Enfin, c’est l’occasion de rencontrer des partenaires : techniciens, organisations professionnelles, services élevage, éleveurs, fournisseurs produits du sol et nutrition animale, prestataires industriels, producteurs agricoles, transformateurs, constructeurs, distributeurs, fournisseurs de solutions logistiques et de matériels… Et de découvrir les tendances de l’univers de l’agriculture et de l’élevage.

Pour les visiteurs non aguerris, le Salon peut être un moment de rencontres et découvertes et le lieu de nombreuses animations.

Ce rendez-vous est un événement pour rendre la filière attractive aux jeunes et donner du sens au renouvellement des générations dans le monde agricole, un temps privilégié où experts et acteurs de la filière se rencontrent. Toutes les infos sur provinlait.com.