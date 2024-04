Druelle Balsac. Édition spéciale de "La Druelloise" pour le 30e anniversaire de l‘épreuve

"Qui dit trentième anniversaire dit édition spéciale" ! C’est avec beaucoup d’envie et de plaisir que l’association "La Druelloise" revient cette année avec sa traditionnelle épreuve de course à pied, pour un événement "exceptionnel" pour sa trentième édition. Tout est mis en œuvre par les organisateurs pour que les participants passent un excellent moment (cadeaux, festivités…).

L’épreuve au programme du challenge départemental (pour le trail de 20 km) se déroulera le mercredi 1er mai. Cette année, la manifestation aura de nouveaux circuits et une nouveauté : le départ et l’arrivée s’effectueront de Balsac.

Le Trail d’environ 20 kilomètres qui passera par le célèbre "Prieuré du Sauvage" pourra s’effectuer seul ou en duo (nouveauté 2024, relais de 7 km et 13 km). Pour les autres courses, il y aura le 10 km "route", les courses enfants et la randonnée gourmande qui attirent chaque année de plus en plus de participants.

Chaque année, La Druelloise compte sur ses courses près de 500 participants. Les inscriptions, via Internet, sont ouvertes (chronométrage.com).

En attendant cette belle manifestation, si vous souhaitez des renseignements pour les inscriptions ou pour rejoindre la Druelloise, vous pouvez contacter Arnaud Dellac au 07 81 93 87 33 ou encore Anne-Marie Calmels au 06 87 14 21 19.

Pour rappel, l’association organise des sorties course à pied tous les mardis soir à 18 h 15 à Agnac et tous les jeudis à 19 heures à Balsac devant le cimetière ; marche nordique tous les mercredis soir à 18 h 30 et samedis matin à 9 h 30 (contact Jean-Marie Espinasse : 0 608 961 974). Site internet : ladruelloise.wixsite.com/monsite

Facebook : Boucle Druelloise.