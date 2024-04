Moto : entre Bassin et Palanges pour la 20e édition de l’Aveyronnaise classic

C’est depuis Laissac-Séverac-l’Eglise, ville d’arrivée de la 20e Aveyronnaise classic, que, samedi, Loïc Desmazes et son staff ont présenté les grandes lignes de l’édition anniversaire de l’unique classique ambulante d’enduro.

Pour sa 20e édition, et comme l'a annoncé samedi l’association organisatrice, l’Aveyronnaise classic prendra son envol dans le Bassin, à Cransac plus précisément, le 22 août. Cransac qui accueillera également les vérifs la veille. La première étape arrivera à Rieupeyroux pour un petit passage dans le Ségala, avant de retrouver le Bassin et Decazeville pour la deuxième étape. Ensuite, direction les Palanges et Laissac-Sévérac-l’Église pour l’arrivée finale le 24 août. Une arrivée qui tombera en même temps que la fête du village.

La spéciale de la Découverte reconduite

Comme lors des éditions précédentes, les quelque 500 concurrents en découdront sur plus de 600 km de liaison, dont 80 % de chemins, traversant plus de 60 communes cette année et 15 spéciales banderolées, cinq par jour. "Cela représente sept à huit heures de moto quotidiennes", détaille Loïc Desmazes, le président de l’Aveyronnaise classic, avant de dévoiler quelque temps forts de l’événement. "La communauté de communes ayant donné son accord, la mythique spéciale de la Découverte sera reconduite cette année." Desmazes précise également que, lors des liaisons les pilotes passeront par la cascade de Salles-la-Source avant de traverser les vignobles de Marcillac où une dégustation sera organisée. "Nous sommes également en contact avec des associations de chasseurs afin de proposer une dégustation de gibier. " Car, rappelons-le, si l’Aveyronnaise classic est une compétition sportive c’est également la découverte du patrimoine aveyronnais et de ses spécificités tout au long des trois jours. Sans oublier un spectacle gratuit de trial animé par le champion Kenny Thomas organisé tous les soirs dans la ville étape du jour.

Un possible changement de date

"Pour cette 20e édition, nous avons choisi de maintenir les dates habituelles mais nous réfléchissons à en changer à l’avenir", précise Loïc Desmazes. Il continue : "Même si cette période est idéale, car il n’y a pas de problèmes pour trouver des champs de chaume pour les spéciales, et que beaucoup de pilotes sont en vacances et font le déplacement, il y a beaucoup de contraintes à respecter et les conditions climatiques de cette période ne nous aident pas." Comme le prouvent l’annulation à 24 heures du départ en 2022 pour cause de sécheresse et la modification de dernière minute en 2023 pour raison de canicule. "L’an dernier, à moins de 12 heures du départ, nous ne savions pas si l’épreuve allait avoir lieu. C’est pourquoi nous réfléchissons à un changement de date", ajoute le président de l’Aveyronnaise classic, qui précise que le caractère ambulant de l’épreuve sera maintenu car c’est ce qui fait la spécificité de la classique aveyronnaise.