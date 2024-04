Espalion. La qualité aveyronnaise était au rendez-vous

Le 20e concours officiel des Fromages s’est tenu à Espalion le week-end dernier, en collaboration avec la chambre d’agriculture, l’association Espalion Expos et la mairie d’Espalion.

Lors de cet événement, 201 produits ont été présentés à un jury de 153 membres, présidé par Jacques Dubouloz, meilleur ouvrier de France (Mof) fromager 2004.

Les produits, répartis en 43 catégories, ont été évalués sur leur aspect, leur texture et leur saveur. Seul un tiers des échantillons ont été primés.

On note l’attribution de 28 médailles d’or, 38 médailles d’argent et 4 médailles de bronze.

Ce concours a permis de mettre en lumière la diversité et la qualité des produits fromagers du département, ainsi que le savoir-faire des producteurs locaux.

Liste des 70 médaillés au concours 2024 Brebis

Yaourt nature. Or : Gaec Bêle et Bio, Arvieu et Gaec Ferme de Pomiès, Villeneuve.

Argent : Gaec de Faral, Vezins Lévezou et SAS La fromagerie des Artisous, La Cavalerie.

Yaourt aromatisé. Or : Gaec d’Ambias, Le Viala-du-Tarn.

Fromage frais de type lactique non salé. Argent : EARL de l’Épine blanche, Druelle-Balsac.

Lait emprésuré nature. Argent : Gaec Ferme de Pomiès, Villeneuve.

Recuite/brousse au lactosérum. Or : Gaec des Grands Causses, Sévérac-d’Aveyron.

Pérail démarche IGP. Argent : Gaec Boutet Puech, Prades-de-Salars et SAS La fromagerie des Artisous, La Cavalerie ; Bronze : fromagerie Roquefort Papillon, Roquefort-sur-Soulzon.

Pâte caillage lactique autre qu’Identité Pérail. Or : EARL Lazuech, Drulhe et Gaec D’Ambias, Le Viala-du-Tarn.

Pâte molle type présure autre qu’Identité Pérail. Or : SARL Fromabon, La Cavalerie et SAS La fromagerie des Artisous, La Cavalerie ; argent : Gaec D’Ambias, Le Viala-du-Tarn et Gaec des Grands Causes, Sévérac-d’Aveyron.

Tomette non pressée. Argent : EIRL Terres Fromagères, Olemps ; bronze : Fromagerie Roquefort Papillon, Roquefort-sur-Soulzon.

Pâte pressée non cuite. Or : Gaec du Salze, St-Izaire ; argent : Gaec des Grands Causses, Sévérac-d’Aveyron et EARL de l’Épine Blanche, Druelle-Balsac.

Bronze : Gaec des Grands Causses, Sévérac-d’Aveyron.

Roquefort AOP. Argent : Maison Gabriel Coulet, Roquefort-sur-Soulzon ; bronze : SCPR Ets Fromages & Terroirs Roquefort-sur-Soulzon. Pâte persillée autre. Argent : Gaec Ferme de Pomiès, Villeneuve.

Chèvre

Yaourt nature . Or : Gaec des Trois Bois, La chèvrerie de Trébosc, Montrozier.

Yaourt aromatisé. Or : Gaec des Trois Bois, La chèvrerie de Trébosc, Montrozier.

Faisselle. Or : Gaec la Fenadou, Le Cayrol.

Cabécou frais. Or : EARL Des P’tits Cabrits, Montpeyroux, et Gaec Les Chèvres de la Serène, Lunac ; argent : Les Chèvres de Léa, Pradinas.

Cabécou affiné. Argent : Les Chèvres de Léa, Pradinas ; Gaec la Fenadou, Le Cayrol (2 médailles) et Gaec Les Chèvres de la Serène, Lunac.

Cabécou sec. Argent : Gaec des Trois Bois, La chèvrerie de Trébosc, Montrozier.

Autre format lactique nature et affiné. Or : Ferme de Falgayroles, Monteils.

Argent : Les Chèvres de Coubisou, Coubisou.

Diversification. Argent : SARL Fromabon, La Cavalerie.

Spécialité de chèvre aromatisée. Or : Les Chèvres de Léa, Pradinas ; argent : Gaec de la Chèvre Blanche, Le Fel.

Spécialité de chèvre cendrée. Or : Chèvrerie du Petit Compostelle, Villeneuve (2 médailles).

Toutes espèces

Spécialités autres produits laitiers frais. Or : EIRL Terres Fromagères, Olemps et Gaec du Salze, St-Izaire.

Spécialités autres produits laitiers affinés. Or : EIRL Terres Fromagères, Olemps.

Argent : SARL Fromabon, La Cavalerie et EIRL Terres Fromagères, Olemps. Vache Yaourt nature. Or : SAS Ferme du Causse, Campagnac.

Yaourt aromatisé. Or : SAS Ferme du Causse, Campagnac. Faisselle. Argent : Gaec La Ferme de Dilhac, Lacroix-Barrez.

Fromage blanc battu. Or : Gaec La Ferme de Dilhac, Lacroix-Barrez. Argent : Gaec La Ferme de Bouteillous, Nauviale.

Fromage frais égoutté en sac. Argent : Gaec Du lac de Laval, Quins.

Crème fraîche et beurre. Or : Beurre Gaec Du Griffoul, Prades-de-Salars ; argent : crème crue Gaec La Ferme de Dilhac, Lacroix-Barrez.

Pâte molle de type lactique. Argent : COOP Fromagère Jeune Montagne, Laguiole (2 médailles) et Gaec de Lagarouste, Livinhac-le-Haut.

Pâte molle de type présure. Argent : Gaec La Ferme de Bouteillous, Nauviale.

Tome ou tomette non cuite pressée ou non. Or : COOP Laitière de Thérondels, Thérondels ; argent : Gaec du Dourdou Calmels et le Viala, EARL La Roselle Le Bas-Ségala et Chèvrerie du Petit Compostelle, Villeneuve.

Pâte pressée cuite ou demi-cuite. Argent : Gaec La Ferme de Bouteillous, Nauviale.

Laguiole AOP. Argent : Gaec de La Borie Alte, St-Amans-des-Côts.

Pâte pressée non cuite double pressage. Or : Gaec de La Borie Alte, St-Amans-des-Côts.

Bleu des Causses AOP. Argent : Société Laitière de Laqueuille, Cornus.

Pâte persillée autre. Or : Gaec La Ferme de Bellevue. Flavin.

Une note minimale était exigée pour chaque médaille attribuée aux récipiendaires : 16 pour l’or, 14 ou ≥note 16 pour l’argent et 12 ≥ou note 14 pour le bronze