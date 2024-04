Onet-le-Château. Wangood : un nouveau souffle dans la cosmétique naturelle et le bien-être

Ce mardi soir, a eu lieu en présence de sa famille, ses amis, partenaires, premiers clients, mais aussi de Jean-Louis Costes, conseiller municipal représentant le maire et Didier Lascoumes pour la coopérative IES, l’inauguration de Wangood, situé au 21, rue Saint-Firmin à Onet (06 51 51 20 08) "C’est un petit local, mais qui porte des valeurs fortes ", explique son président-fondateur Jean Kollé. "Il y a 11 ans que je vis ici et j’y suis très attaché, même si je reviens souvent au Bénin. La raison est simple, j’utilise les produits que je commercialise désormais, car je n’en trouvais pas de qualité en France. Je les ramène du village éponyme, ils sont 100 % naturels et biologiques (certifiés et contrôlés par les services français) et ma démarche est à la fois équitable, responsable, et en circuit court : c’est un pont entre l’Aveyron et le Bénin, permettant aux femmes qui le ramassent de vivre de leur travail".

Pour l’heure, les deux produits phare que vend Jean Kollé sont le beurre de karité pur et artisanal qu’il conditionne dans sa boutique-atelier en contenants en bambou et la poudre de pulpe de baobab, conditionné en sachets. Le premier étant une crème multi usages pour la peau (soins et massages) et le second un "trésor" nutritionnel, booster énergétique et riche en fibres et en vitamines. Mais il y a aussi toute une gamme de produits de beauté et de bien-être, mettant en avant le savoir-faire ancestral de ces femmes, dans le respect de l’environnement… Après une petite visite des lieux et des mots d’encouragements des invités, tous ont partagé le pot de l’amitié et ont pu déguster entre autres de délicieux jus dont celui de baobab, au goût agréablement acidulé…