Laissac-Sévérac l'Église. Les assistantes maternelles se forment au secourisme du travail

Dans le cadre de la formation de recyclage sauveteur secouriste au travail (SST), les assistantes maternelles se sont retrouvées au Relais petite enfance Caramel. À la suite de la formation initiale, un recyclage a lieu tous les deux ans. Durant cette session, les professionnelles sont sensibilisées à de la prévention et à une mise à jour de leurs connaissances des gestes d’urgence. Grâce à ce temps de formation, les assistantes maternelles ont pu, de manière pédagogique, revoir les différentes techniques et s’exercer sur leurs collègues ou sur des mannequins afin de vivre plusieurs expériences de mise en situation et savoir comment réagir face à une situation d’ urgence. Elles remercient chaleureusement le Greta pour son accompagnement.