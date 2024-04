1 000 €, 1 500 €, 10 000 € : jusqu'à quelle somme vous pouvez effectuer un paiement en argent liquide en France ?

La législation française est très précise dans ce domaine, et plus stricte que la législation européenne, qui vient pourtant d'être durcie ce mercredi 24 avril.

Payer en liquide ? C'est possible. Mais pour les adeptes du règlement en cash, sachez qu'il y a des règles à respecter en France. En effet, pour lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les paiements en espèces sont plafonnés en France, et la loi en ce domaine est l'une des plus strictes qui soient dans l'Union européenne.

Jusqu'à combien peut-on payer en cash en France ?

La limite des paiements en espèces est de 1000 € d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels, et de 15 000 € pour les Français dont le foyer fiscal est à l'étranger.

d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels, et de pour les Français dont le foyer fiscal est à l'étranger. Le paiement en espèces entre particuliers, pour l'achat d'une voiture par exemple, est illimité, mais une facture est obligatoire au-delà de 1500 € pour prouver le versement.

Le paiement en espèces aux guichets des trésoreries se limitent à 300 €, sauf si vous n'avez pas d'autre moyen de paiement ou pas de compte bancaire , comme dans toutes les autres situations.

comme dans toutes les autres situations. Le salaire peut vous être payé en espèces jusqu'à 1 500 € par mois.

Pour une transaction immobilière, le paiement en espèces ne peut pas dépasser 3000 €, le reste devant se faire par un autre moyen de paiement (virement bancaire dans ce cas).

Dans certains cas, le paiement en espèces peut vous être refusé, dans d'autres, un refus de paiement en espèces peut entraîner des amendes (le détail sur service.public.fr).

En dans les autres pays de l'Union européenne ?

Dans plusieurs pays de l'UE, le paiement en espèces est illimité entre particuliers, même s'il y a parfois des conditions. Les voici :

Allemagne (présentation d'une pièce d'identité au-dessus de 10 000€)

Autriche

Belgique (pour les biens et services, la limite de paiement en espèces est de 3000 €)

Chypre

Danemark (illimité pour les paiements entre particuliers, limité à environ 129 € -équivalant à 962,50 couronnes danoises- pour le paiement en pièces, et environ 2689 € dans les commerces)

Estonie (illimité jusqu'à 50 pièces ou billets, peu importe leur valeur, illimité à la Banque Centrale d'Estonie et dans les établissements de crédit)

Finlande (mais un professionnel peut refuser un paiement en espèces s'il y a plus de 50 pièces ou un billet de valeur élevée, à condition qu'il l'indique avant la vente, selon le site Europe-consommateurs)

Hongrie (illimité pour les consommateurs, limité à environ 4200 € -équivalent forint- pour les personnes morales, les associations d'entreprises et les particuliers soumis au système de TVA)

Irlande (il existe cependant des restrictions en pratique)

Islande

Luxembourg

Malte (sauf pour des biens pour un montant égal ou supérieur à 10 000 € (antiquités, biens immobiliers, bijoux, métaux précieux, perles, pierres précieuses, automobiles, bateaux et œuvres d'art)

Norvège (illimité entre particuliers, limité à 40 000 couronnes norvégiennes (environ 3841 euros) à un professionnel. Pour les services, la limite de paiement en espèces est de 10 000 couronnes norvégiennes (environ 958 euros)

Pays-Bas (mais avec une obligation de déclaration des "transactions suspectes" à partir de 2000 € dans les banques, les professions libérales, assurances, casinos…

Pologne (illimité entre particuliers, limité à 15 000 Zlotys -environ 3 267 €- entre commerçants)

Royaume Uni (avec des limites pour les commerçants)

Suède (illimité, un commerçant peut toutefois refuser de l'argent liquide en informant les consommateurs en temps utile)

Les autres pays ont plafonné le paiement en espèces autorisé entre particuliers :

Bulgarie : la limite de paiement en espèces est de 10 000 Lev, environ 5 108 €

Croatie : paiement en espèces plafonné à 15 000 €

Espagne : limite de paiement en espèces aux commerçants : 1 000 €

Grèce : la limite est à 500€ (sauf pour l'achat d'un véhicule)

Italie : les paiements en espèces sont plafonnés à 1 000 € depuis le 1er janvier 2022

depuis le 1er janvier 2022 Lettonie : la limite de paiement en espèces est de 7 200 €

Lituanie : la limite est à 3000 €

Portugal : limité à 3 000 euros en espèces, mais à 10 000 € si vous n'êtes pas domicilié dans le pays

Roumanie : jusqu'à 5 000 lei roumains (environ 1016 €) par jour à un professionnel, et jusqu'à jusqu'à 50 000 lei (environ 10 165 €) par jour entre particuliers

République tchèque : jusqu'à 270 000 couronnes tchèques (environ 10 500 €) par jour

Slovaquie : limité à 5000 € entre commerçants et entre un consommateur et un commerçant, et à 15 000 € entre particuliers

Slovénie : limité à 5 000 € pour les commerçants

Qu'est-ce qui change en 2024 ?

Le Parlement européen a approuvé ce mercredi 24 avril une nouvelle législation contre le blanchiment d'argent qui prévoit la limitation à 10 000 euros des paiements en liquide dans les pays de l'Union européenne.

La législation va entrer en vigueur cette année. L'objectif est de rapprocher des règlementations très disparates dans les 27 pays de l'UE pour détecter et limiter les transactions douteuses.

L'application de ces règles sera étendue au secteur des crypto-monnaies. Elles concerneront également le commerce des produits de luxe comme les métaux précieux, les bijoux, les montres, ainsi que celui des voitures très haut de gamme, des jets privés ou des yachts.

La nouvelle législation harmonise et durcit aussi les règles contre le blanchiment et le financement du terrorisme imposées aux banques, aux agences immobilières ou aux casinos. Ces entités devront pouvoir identifier leurs clients ou les propriétaires d'actifs derrière des montages financiers opaques.

Les règles françaises vont-elles aussi changer ?

Si la France est sommée d'une manière ou d'une autre de se conformer à la législation européenne, oui, comme cela a été le cas pour le nombre de cartocuches de cigarettes qu'un Français pouvait ramener d'un pays de l'Union européenne.

Dans ce cas, l'on pourra payer en cash jusqu'à 10 000 € chez un professionnel ou entre professionnels, en revanche, pour un paiement entre particuliers, ce paiement ne sera plsu illimité.