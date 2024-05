Villeneuve. Le village de Septfonds mobilisé pour sauver son clocher

Le petit village proche de Villeneuve est très attaché à la sauvegarde de son patrimoine.

Dimanche dernier, l’église du village de Septfonds a repris vie le temps d’un après-midi de portes ouvertes. En effet, les bénévoles septfontois bien décidés à réentendre les cloches de leur église, avaient organisé une manifestation afin de récolter une partie des fonds, pour la restauration du clocher.

Dès l’entrée dans l’édifice religieux, on est agréablement surpris par la luminosité ambiante et la bonne odeur qui se dégage des meubles et bancs lustrés pour l’occasion.

À l’intérieur, on retrouve les trois cloches qui "n’attendent qu’à reprendre leurs places", ou encore un écran avec des vidéos du temps passé.

Dans la sacristie, une collection de photos anciennes retrace les moments importants de certaines familles (mariages ou communions…), des photos de classe, bref des clichés de quelques Septfontois il y a maintenant quelques années. De nombreux visiteurs ont donc eu plaisir à revoir certains visages familiers et à se retrouver. Beaucoup de souvenirs…

À 16 h, en présence du maire, les spectateurs ont pu assister à une magnifique représentation présentée par la famille Rébé. Le pot de l’amitié a conclu cette manifestation qui a permis à un grand nombre d’habitants, mais aussi à des amateurs de défense du patrimoine, de se réunir dans ce charmant village de Septfonds. D’autres manifestations sont au programme pour l’été prochain.

Pour aider ces bénévoles, contact par mail à l’adresse clocher-septfonds@gmail.com ou par téléphone au 06 87 38 87 20 ou au 06 24 41 74 00.

Une boutique éphémère pour préparer la fête des mères

Du côté de Villeneuve, tout proche, à la salle du Solier,, du lundi 6 au dimanche 12 mai, un collectif d’artistes et d’artisans locaux, propose de 10 h à 19 h, un espace d’expo avec six créateurs, dont deux nouveaux.

On pourra donc trouver un artisan d’art potière, Catherine Dacenko de Figeac, une créatrice en tissus, Pierrette de Villeneuve, un savonnier, Charly, "L’atelier segali" de Brandonnet, une créatrice de composition en tableaux d’herbier, Nathalie Turq de Montbazens, des créations de bijoux fantaisie avec Sylvie et Dominique de Villeneuve et enfin une plasticienne, peintures et gravures sur cuir, avec Jeanne Mabillotte de Villeneuve.