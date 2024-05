Trois astuces pour rendre sa robe de mariée plus éco-responsable

(ETX Daily Up) - Dire oui à l'être aimé sans nuire à la planète, est-ce possible ? Depuis la pandémie de Covid-19, force est de constater que le mariage tente de se réinventer à coups de solutions green, et les robes de mariée sont les premières à en bénéficier. Au-delà des initiatives très spécifiques repérées çà et là, un guide pratique est désormais mis à disposition par l'Agence de la transition écologique (Ademe) pour permettre aux futurs mariés de célébrer ce jour spécial sans (trop) impacter l'environnement.

Qui dit mois de mai, dit lancement de la saison des mariages ! Mais en 2024, face aux enjeux environnementaux, les cérémonies, qu'elles soient religieuses, civiles, ou laïques, se métamorphosent pour faire rimer festivités avec économies et écologie. Si ces changements impactent l'ensemble des préparatifs du mariage, il faut reconnaître que les tenues, et notamment les robes de mariée, sont érigées en symboles de cette transition. Location, seconde main, upcycling : voici trois pistes à suivre pour rendre son dressing nuptial plus green que jamais.

Louer plutôt qu'acheter

Si l'on considère qu'elle n'est - la plupart du temps - portée qu'une seule et unique fois au cours d'une vie, la robe de mariée apparaît comme la pièce la moins éco-responsable du dressing féminin. Abandonnée dans une housse, au fond d'une armoire, elle se mue à l'issue de la cérémonie en un souvenir que l'on se plaît - ou non - à se remémorer à chaque grand ménage de printemps. Mais est-ce bien nécessaire à une époque où chacun tente de faire des efforts en vue de réduire son impact sur la planète ? La location de vêtements apparaît comme une solution de taille pour éviter un tel gâchis. Si cette alternative a mis du temps à s'inscrire dans les habitudes du public, elle tend désormais à s'y imposer. La croissance annuelle du marché mondial de la location de vêtements en ligne pourrait être de l'ordre de 10,6% d'ici 2027, d'après une étude de Market Data Forecast, relayée par la Fevad.

Les tenues de soirée et de cérémonie comptent parmi les vêtements les plus sollicités à la location. Et pour cause, cette alternative permet de s'offrir une pièce d'exception sans se ruiner - et sans (trop) nuire à la planète. Une Robe Un Soir, Anabella, Graine de Coton, ou encore Selfridges Rental à l'international, comptent parmi les bonnes adresses à connaître, mais il en existe aujourd'hui une multitude. "Si vous ne devez porter votre tenue qu’une seule fois, réfléchissez à la location. Les offres pour louer des vêtements de cérémonie (même de grande marque) est aujourd’hui bien diversifiée et accessible à tous les prix. Et c’est de toute façon nettement moins cher que l’achat d’un vêtement neuf", explique l'Ademe dans son guide du mariage éco-responsable.

Penser à la seconde main

Vestiaire Collective, Leboncoin, eBay, Vinted, At Dawn… On ne compte plus les plateformes qui se sont spécialisées dans la seconde main, et c'est sans compter les marques et les plateformes de e-commerce qui ont à leur tour lancé leur propre service de vêtements d'occasion. C'est sans aucun doute l'alternative green qui rassemble aujourd'hui le plus d'adeptes, comme en témoignent des chiffres publiés par thredUP, en partenariat avec le cabinet d'analyse GlobalData. Il en ressort notamment que le marché mondial de la mode d'occasion devrait doubler d'ici 2027 pour atteindre 350 milliards de dollars, montrant l'engouement croissant du public pour cette solution plus responsable.

Le mariage ne fait bien évidemment pas exception, et ce même si hommes et femmes ont longtemps privilégié le neuf pour profiter d'une pièce unique et personnelle le jour de la cérémonie. Il est possible de trouver des robes de mariée sur l'ensemble des plateformes susmentionnées, mais certains acteurs spécialisés se sont également lancés sur ce créneau. Il est donc important de se renseigner avant de sauter le pas. C'est d'ailleurs ce que conseille l'Ademe : "Pour ceux qui recherchent une approche plus durable, explorez les trésors de la seconde main, où chaque couture raconte une histoire unique". Notons par ailleurs que le don est également une éventualité, comme l'a fait cette Américaine originaire de l'Ohio créant l'émoi sur les réseaux sociaux en 2022.

Une robe, plusieurs possibilités

Si malgré tout, vous ne souhaitez pas vous tourner vers une pièce qui a déjà été portée, il existe une troisième solution qui pourrait vous séduire. Il est aujourd'hui possible d'acheter une robe de mariée qui ne finira pas sa vie au fond d'un placard, mais que vous pourrez au contraire porter… au quotidien. Vous avez dit impossible ? C'est mal connaître l'esprit visionnaire des marques de mode, et plus encore des grandes maisons spécialisées dans la mode nuptiale. Nombre d'entre elles offrent désormais la possibilité de transformer votre robe de mariée en une pièce plus casual après la cérémonie. C'est notamment le cas de Nadia Manjarrez qui commercialise des robes polyvalentes et modulables dotées de détails - traînes, jupes, capes, manches - détachables pour être portées au quotidien.

De son côté, Pronovias a lancé dès 2022 le service 'Second Life' qui se traduit par une collection spéciale pensée pour être transformée, là aussi, en des pièces pouvant être portées pour d'autres occasions spécifiques ou de simples soirées après la cérémonie. Autant de solutions qui témoignent bel et bien de la volonté des acteurs de la mode nuptiale de se réinventer pour rendre ce jour si particulier plus éco-responsable.