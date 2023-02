La pénurie de fruits et légumes en Angleterre pourrait-elle arriver en France ?

(ETX Daily Up) - Les Anglais font face actuellement à un manque drastique de fruits et légumes, au point que la grande distribution britannique a décidé de rationner les achats. Une telle situation pourrait-elle arriver en France ? Pour l'heure, ni tomates ni poivron ne manque à l'appel dans les linéaires français, nous a confié le journaliste Olivier Dauvers, expert de la grande distribution.

Astuces pour allonger la durée de vie d'une tomate ou d'un poivron, conseils de jardinage pour s'offrir son propre potager, idées de recettes de salades... sans salade ni tomate... Dans la presse anglaise, les recommandations fusent pour faire face à une problématique majeure : une pénurie de fruits et légumes. Dans un contexte de flambée des prix des denrées alimentaires, de l'ordre de 16,7%, au pays du roi Charles III, les Anglais font l'expérience d'un manque en rayons que les Français croyaient sans doute réserver au papier toilette, à la moutarde ou à l'huile. La raison est somme toute facile à comprendre puisqu'elle relève d'épisodes climatiques désastreux qui ont fragilisé les cultures légumières de pays importateurs comme le Maroc et l'Espagne. Des tempêtes de neige ont retardé les récoltes au pays chérifien tandis que des tempêtes en mer ont retardé l'acheminement de la production. Dans le même temps, l'Espagne a été touchée ces derniers temps par une météo froide et peu propice aux productions agricoles. Sauf que le Royaume-Uni compte sur celles-ci pour se nourrir : 80% des légumes importés outre-Manche poussent dans la région espagnole de Murcie. Par ailleurs, en hiver, 95% des tomates et 90% des laitues consommées au Royaume-Uni proviennent d'Espagne ou du Maroc.

Aux conséquences du dérèglement climatique s'ajoute la flambée des prix de l'énergie qui a empêché les agriculteurs britanniques de cultiver une variété de fruits et légumes sous serre comme à leur habitude. Faute d'avoir les moyens de chauffer leur installation, certains ont préféré planter quelques produits, quand d'autres ont cessé leur activité. Les agriculteurs anglais ont prévenu dans le Guardian en fin de semaine dernière que les pommes et les poires pourraient être les prochaines victimes de pénuries ; ils n'ont en effet planté qu'un tiers des vergers afin de rentrer dans leur frais.

Compte tenu de ce constat, les consommateurs français pourraient s'interroger sur une potentielle future pénurie de fruits et légumes dans l'hexagone. Non seulement parce que la production agricole tricolore repose en partie sur le fonctionnement de serres, mais que la France fait aussi appel aux productions espagnole et marocaine. Dans un rapport d'information publié le 23 février dernier, le Sénat indiquait en effet que l'Espagne constituait son premier fournisseur de légumes, avec 33% de volumes importés, soit 38% de la valeur totale des légumes importés. Les rayons de légumes importés sont aujourd'hui complétés par des productions néerlandaises (21%), belges et luxembourgeoises (19%) et marocaines (15%). En matière de fruits aussi, le travail des agriculteurs espagnols est aussi indispensable en raison d'importations à hauteur de 34,5%.

La grande distribution française à l'heure du rationnement ?

"En France, c'est un non sujet, en tout cas dans l'immédiat", rassure le journaliste Olivier Dauvers, expert de la grande distribution qui sillonne tout au long de l'année les hypermarchés pour décrypter leur stratégie marketing et repérer les nouvelles tendances en matière de distribution. "La France est en effet un pays importateur de fruits et légumes espagnols et marocains, sauf qu'elle en produit aussi, et beaucoup plus que les Anglais", a-t-il expliqué à ETX Studio. Et de conclure par une logique : "nous utilisons aussi un fonctionnement sous serre, mais au plus vous descendez vers le sud, au moins vous utilisez d'énergie. Même en Espagne on a recours à l'énergie pour chauffer les serres".

Pour faire face à cette problématique, de grandes enseignes de distribution britanniques, telles que Tesco et Aldi, ont décidé de rationner le nombre de tomates, de poivrons et de concombres à trois paquets par personne. Chez Asda, la décision concerne aussi les brocolis, le chou-fleur, la salade ou encore les framboises. Un principe de distribution qui rappelle les heures sombres de l'Histoire, et que la crise sanitaire a ressuscité. "Durant la crise sanitaire, nous avions rationné la farine. Mais avant la Covid-19, je n'ai pas souvenir de périodes durant lesquelles les distributeurs avaient dû rationner certains produits", confie Olivier Dauvers. Et de conclure "nous avons connu des situations de rationnement, mais de façon tout à fait symbolique. Il y a encore neuf mois, on rationnait l'huile de tournesol. Les clients ne pouvaient en acheter que cinq litres, puis deux, puis un et demi. La période dite de "rationnement" a duré entre deux et trois mois. Rappelons enfin que lors de la pénurie de moutarde, des magasins ont décidé de vendre des pots à l'unité uniquement à l'accueil. Mais, ce ne sont que quelques exemples !".