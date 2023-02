Druelle Balsac. Football : week-end gagnant pour le club

Seules deux équipes étaient en compétition ce week-end. Les Séniors 2 en coupe de l’Aveyron se rendaient à Sévérac-le-Château pour une 1/8e de finale et les seniors féminines pour un match en retard en championnat R1 contre Toulouse Métropole. Les seniors 2 de David Boissonnade prennent le match par le bon bout et sur penalty ouvrent le score par Julien Ginestet Pradalier dès la 5e puis doublent la mise à la 25e par Axel Le Bihan. Mi-Temps 0 à 2. A la 68e, Sources Aveyron réduit le score mais perd un joueur pour un deuxième carton jaune. Les Druellois tiendront jusqu’au bout et se qualifient pour les 1/4 de finale. Les seniors féminines se rendaient donc à Toulouse. C’est sur le stade urbain des Fontaines avec l’absence de la coach Flavie Lemaitre que les deux co-présidents Francis Bonnet et Jérôme Rougie sur le banc avaient pour mission de ramener une victoire. Les "orange et noire" débutent de la meilleure des façons avec un but de Coralie Austry. Les Toulousaines égalisent à la 23e. Belle réaction des Aveyronnaises qui vont scorer par trois fois par la même Coralie Austry. Mi-temps 1 à 4. Dès la reprise la buteuse du jour rajoute un 5e but. Les Toulousaines ne lâchent rien et réduisent le score aux 60e et 67e. Score final 3 à 5.