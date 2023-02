Golinhac. Un après-midi belote très apprécié

Dernièrement, 36 équipes de beloteurs avaient répondu au rendez-vous donné par l’association des services à domicile ADMR d’Entraygues. Le club de retraités de Golinhac avait installé les tables, les tapis et jeux de cartes et confectionné des gâteaux pour accueillir les participants.

Christian Ferrary et Gilbert Vigneron prenaient les inscriptions des 72 joueurs. Une excellente ambiance régnait, tout au long de l’après-midi. Tous les participants furent récompensés. Le président de l’ADMR Gilbert Vigneron les remerciait ainsi que Christian Ferrary, à l’ordinateur.

Cette animation qui fut très appréciée et s’inscrivait dans les actions mises en place par l’ADMR pour le développement du lien social et la prévention de la perte d’autonomie des 60 ans et plus. Prochain concours le 14 mars, à Espeyrac.