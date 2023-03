Dior signe le nouveau chic parisien et le retour à l’élégance des années 50

(ETX Daily Up) - Le défilé Dior était le premier grand rendez-vous attendu en ce début de Fashion Week parisienne avec sa collection automne/hiver 2023-24 par Maria Grazia Chiuri. La maison française a dévoilé, au Jardin des Tuileries, un vestiaire qui redessine les contours du chic parisien et qui revisite la mode des années 50, célébrant les chanteuses Juliette Gréco et Edith Piaf, ainsi que Catherine Dior, la sœur de Christian Dior, dans un décor onirique et fantastique signé par l’artiste portugaise Joana Vasconcelos.

Après un hommage à Joséphine Baker en janvier pour la Haute Couture, Maria Grazia Chiuri met à l’honneur pour le prêt-à-porter automne/ hiver 2023-24, Edith Piaf, Juliette Gréco et Catherine Dior, trois autres grandes figures féminines et personnalités fortes des années 50 qui marquent les débuts de la maison Dior. En découle, un vestiaire ultra féminin qui redessine une silhouette à la taille cintrée, aux petites épaules arrondies et aux jupes corolles ou droites, longueur mi-mollet. Les mannequins défilent au milieu de l’installation monumentale de Joana Vasconcelos, œuvre organique recouverte d’un patchwork de tissus brodés, tissés et de pièces en crochet, entourée de petites guirlandes lumineuses.

On retrouve les codes phares de la maison comme les fleurs, le motif pied de poule, l’imprimé léopard et le cannage, traduits à travers une garde-robe composée de robes à manches courtes, de jupes plissées et de vestes bar réinterprétées. Les tons sourds et profonds composent la palette chromatique de la saison, dominée par le noir, rehaussée de paillettes pour le soir. La chemise blanche s’impose comme la pièce maîtresse de la collection associée à une variété de jupes. Un tissu à l’aspect froissé, entrelacé d’un fil métallique apporte un vrai twist aux tenues. On retiendra aussi les étoffes écossaises aux nuances chaleureuses qui habillent des manteaux et des cardigans longs, les robes imprimées Ces élégantes portent des gants, un béret ou une casquette gavroche et aux pieds, des petits escarpins à talons virgule ou de grosses bottes motardes pour une allure affirmée.



Le show s'est terminé au son de "Non je ne regrette rien" d’Edith Piaf, chantonné par les invités assis aux premiers rangs. Dans les backstages, l’actrice Charlize Theron et Jisso star de la K-Pop (extrêmement souriante et détendue), viennent féliciter Maria Grazia Chiuri et prendre la pose, avant de repartir dans la fraîcheur parisienne, mais sous un soleil radieux et réchauffées par une collection chaleureuse qui a célébré le chic à la française.