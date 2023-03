Golden retriever, labrador, caniche… Certains chiens supportent mieux les trajets en voiture que d’autres

(ETX Daily Up) - Il n’est pas toujours facile de voyager en voiture avec un chien. D’autant plus que certaines races tolèrent plus ou moins bien ce mode de transport que d’autres, selon une étude britannique.

La société Auto Trader a demandé à 25 experts animaliers si certains chiens sont de meilleurs compagnons de route que d’autres. La plupart d’entre eux affirment que le labrador est la race qui supporte le mieux les voyages en voiture. Rien d’étonnant à cela étant donné que ces toutous au regard doux sont connus pour leur tempérament chaleureux et amical. Ils sont aussi particulièrement dociles, ce qui explique pourquoi ils s’adaptent aussi bien à la vie urbaine. Même s’ils ont un caractère malléable, les labradors ont besoin de se dépenser physiquement. Allez vous promener avec lui avant un trajet en voiture de plusieurs heures, et surtout faites des pauses lors de votre voyage.

Les chihuahuas et les golden retrievers tolèrent également les trajets en voiture sans (trop) rechigner. Avec leur corps menu et musclé, les chihuahuas n’ont aucun mal à s’installer confortablement dans l’habitacle d’un véhicule. Ils n’apprécient pas toutefois d’être embêtés et ont besoin de calme pour voyager en voiture en toute sérénité. Les golden retrievers sont plus tolérants que les chihuahuas quant au bruit, mais ils ont davantage besoin de se défouler. N’hésitez pas à faire régulièrement des pauses si vous l’emmenez sur les routes pendant de longues heures. Les bichons maltais, les bouledogues français et les caniches figurent, eux aussi, parmi les races de chiens qui sont les plus adaptées au voyage en voiture. On ne peut pas en dire autant des braques allemands, des beagles et des bergers allemands. Ils apprécient beaucoup moins ce mode de transport que certains de leurs congénères. Quelle que soit la race de votre chien, il faut prendre plusieurs précautions avant de partir au pied levé avec votre compagnon à quatre pattes. Assurez-vous d’avoir certains accessoires indispensables comme une caisse de transport, une grille de séparation ou un harnais de ceinture de sécurité. En effet, votre chien est soumis aux mêmes obligations que les autres passagers du véhicule : il ne peut se balader comme bon lui semble à l’intérieur de la voiture ou gêner le champ de vision et les mouvements du conducteur. Il en va de la sécurité et du bien-être de tous.

Au-delà de la réglementation, le bon sens appelle à adapter sa conduite et à anticiper les aléas de la route pour rendre le voyage en voiture le plus agréable possible pour sa boule de poils. N’oubliez pas qu’en plus, en cas de freinage brutal ou d’accident, un chien mal attaché peut devenir un projectile dangereux. Conduisez donc prudemment et intelligemment.