L’Atelier Gourmand s’ouvre aux jeunes

"L’atelier Gourmand" installé depuis décembre dernier au Gua, dans les salles de l’ancienne école des filles, a pris son rythme de croisière culinaire.

Plusieurs adultes ont intégré la "brigade" de cet atelier et sont fidèles au rendez-vous fixé. Et comme l’avait annoncé sa présidente Céline Llames, "nous voulons ouvrir nos fourneaux à la jeunesse".

Et depuis peu, c’est le cas. Cinq jeunes ont ainsi répondu à cet appel de la cuisine.

Pour ce premier rendez-vous gourmand, les apprentis pâtissières et pâtissiers devaient se frotter à une "tarte aux noix de Pécan", compos d’un salé breton, caramel beurre salé et bien sûr des noix de pécan. Préparer la pâte, la rouler, puis la garnir… Bref, toutes les étapes de la préparation ont été respectées et surveillées par l’animatrice du jour, Céline Llames, qui a prodigué quelques petits conseils précieux.

Le final a donné droit à une dégustation collective et, ensuite, les "petits chefs" du jour sont repartis chez eux en emportant leur préparation.

Pour toutes informations, 07 81 65 87 80.