Handball : les Rocettes pour prendre leur revanche sur la deuxième phase

Samedi 4 mars (20 heures), les Rocettes se lancent dans la deuxième partie de saison de N3 sur le parquet de Pechbonnieu (Haute-Garonne). Une manière pour les protégées de Milenko Kojic de tenter de rester sur leur bonne lancée et de prendre leur revanche sur le scenario de la saison dernière, qui les avait vues manquer la montée à cause de la différence particulière.

L’heure est à la reprise pour les Rocettes. Après un mois de trêve et la fin de la première phase de la saison, les protégées de Milenko Kojic retrouvent le parquet samedi 4 mars (20 heures) à Pechbonnieu. Leur très bonne entame (11 victoires, 1 nul et 2 défaites) avait permis aux Aveyronnaises de se classer deuxièmes de leur groupe et d’accéder à la poule haute, comme elles l’avaient fait la saison dernière.

Un top 2 pour la montée en N2

Les bleu marine s’élancent à la troisième position de ce nouveau groupe grâce aux points et aux buts qu’elles ont marqués contre les trois équipes qu’elles ont rencontré en première partie. Et pour pouvoir décrocher le ticket pour la montée en N2, Amélie Fixes et ses coéquipières devront accrocher l’une des deux premières places. Elles ne rejoueront pas contre Nîmes-Marguerittes, Bouillargues et Mende, qui ont accédé à la poule haute avec elles, et affronteront en aller-retour à Toulouse II, Clermont Salagou, Pechbonnieu et Perpignan. "L’objectif est de gagner le plus de matches possible et d’essayer de monter", souligne l’entraîneur. Une accession qui leur avait échappé dans la dernière ligne droite pour une question de différence particulière. "On est dans une situation à peu près similaire à la saison dernière, avec une équipe presque intouchable (Nîmes-Marguerittes) et nous au coude à coude avec Toulouse II, qui est une réserve de N1 au passage."

Et Pechbonnieu, l’adversaire du jour des Rocettes, peut aussi leur rappeler le dernier exercice. "C’est une équipe qui nous avait posé beaucoup de problèmes, il nous faudra faire un gros travail défensif et rendre une copie impeccable", ajoute Kojic. Pour cela, les Aveyronnaises ont repris des forces pendant la pause. Elles iront en Haute-Garonne avec un groupe de "13 ou 14 joueuses". Mais point noir pour la suite de leur aventure, les bleu marine devront dire au revoir à leur deuxième gardienne, Emma Brodeau, "sûrement jusqu’à la fin de la saison" pour raisons professionnelles.