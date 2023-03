Montrozier. Les ateliers musicaux au centre d’accueil et loisirs avec André Herreman

Pendant les vacances de févier, Elodie, la directrice du centre d’accueil de loisirs de Gages, a choisi le temps d’une matinée le thème de la musique afin de faire découvrir aux enfants les divers instruments et les divers sons qui la compose.

C’est avec gentillesse qu’André Herreman que tout le monde appelle Dédé est venu animer ce moment. Le troubadour des temps moderne a joué d’instruments comme la guitare ou le piano… Et la clarinette tout en chantant des airs que les enfants reprenaient au refrain tout en gesticulant et en donnant le rythme. Une belle matinée où l’on s’est amusé à chanter la souris verte en passant par la Lorraine et bien d’autres et pour finir par le petit papa Noël.

André Herreman avait revisité son répertoire pour emmener fillettes et garçonnets, dans une ribambelle de comptines enfantines. A la fin tout le monde a applaudi.