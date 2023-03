Olemps. Le thème de l’espace au rendez-vous des mercredis de la Petite récrée

À la Petite récrée on a rangé camions de pompiers,

voitures de police et ambulances et abandonné le thème

des vacances : les secours pour s’évader en mars et avril dans l’espace. Soucoupes volantes, astéroïdes, planètes et astronomie n’auront plus de secrets pour les enfants.

Les petits bénéficieront de trois visites de l’association

"lire et faire lire" alors que les grands feront deux sorties.

La première au Club, le 6 avril pour assister à un spectacle (supplément 3 € ; nombre de places limité) et le 19 avril pour

une visite au planétarium de Salles-la-Source (supplément 3 €).

Mais on fabriquera aussi des géodes, des aliens, ET, un mobile

des planètes, des soucoupes volantes et même

des gâteaux de l’espace ! Un programme très riche

en découvertes ! Renseignements : 06 21 68 18 92

lapetiterecree.olemps@gmail.com