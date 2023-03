Broquiès. Une centenaire de plus à l’Epahd

La résidence Le Relays compter deux centenaires parmi les personnes accueillies. Reine Cambefort, qui vient juste d’intégrer l’Ehpad, est âgée de 100 ans et quelques jours. Et Hélène Lefevre, qui a fêté son centenaire voilà quelques jours, entourée de sa famille, de ses amis, des membres du personnel de l’Ehpad et du maire de Broquies.

Pour l’occasion, l’accordéoniste Jacques Besset était présent afin de faire danser l’assemblée et fêter dignement l’événement. Même si elle dit ne pas avoir de secret à livrer pour devenir centenaire, chacun est admiratif devant la forme et de la vitalité qu’Hélène Lefevre dégage derrière ses beaux yeux bleus.

Native de Broquiès, la nouvelle centenaire a longtemps vécu en région parisienne avant de faire le choix de revenir au pays de son enfance, et se rapprocher ainsi de ses filles.

Tous les participants à cette cérémonie lui ont souhaité un joyeux anniversaire et encore longue vie !