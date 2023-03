Espalion. Le gratin des "pitchouns" de Midi-Pyrénées à l’honneur

Belle animation tout ce week-end au stand de tir du centre intercommunal de la route de Saint-Pierre.

Samedi 4 et dimanche 5 mars derniers, le club de tir d’Espalion avait l’honneur de recevoir le deuxième tour du Challenge Régional des "Pitchouns".

Cette compétition, organisée depuis maintenant 10 ans par la ligue de tir Midi-Pyrénées, est ouverte aux jeunes garçons et filles, des écoles de tir dans les catégories Poussins, Benjamins et Minimes. Elle se déroule sur trois tours et une finale. L’addition des résultats individuels de chaque catégorie permet un classement des clubs.

Ce week-end c’est une soixantaine de compétiteurs accompagnés de leurs familles et de leurs cadres, venant de huit clubs de la région, qui se sont confrontés sur huit séries. Les poussins et les benjamins tirant trente plombs et les minimes quarante plombs avec des pistolets ou des carabines à air comprimé. Pour sa part, le club espalionnais a présenté 15 tireurs dont certains n’ont pas encore un an de pratique. Une belle expérience très formatrice pour eux. Cela n’a pas empêché ces jeunes compétiteurs d’obtenir de très bons résultats qui permettent au club, présidé par Jean-François Angles, de prendre une belle neuvième place sur les 22 écoles que compte la ligue. Les prochains rendez-vous sont fixés au dimanche 2 avril à Carmaux pour le troisième tour avant la finale programmée à Saint-Gaudens le dimanche 7 mai prochain. C’est donc dire que tous ces "pitchouns" n’ont pas encore tiré leur dernier plomb !