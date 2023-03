Pluie-inondation, vents violents et crues : 54 départements en vigilance ce samedi, dont 10 en Occitanie

La pluie et le vent restent de la partie ce samedi en Aveyron.

Météo France place 54 départements en vigilance jaune ce samedi 11 mars 2023, dont une partie de l'Occitanie :

Aveyron : vigilance jaune vents, pluie-inondation et crues

Tarn : vigilance jaune vents, pluie-inondation et crues

Tarn-et-Garonne : vigilance pluie-inondation et crues

Lot : vigilance jaune pluie-inondation et crues

Hérault : vigilance jaune vents

Aude : vigilance jaune vents

Pyrénées-Orientales : vigilance jaune avalanches

Ariège : vigilance jaune avalanches

Haute-Garonne : vigilance jaune avalanches

Hautes-Pyrénées : vigilance jaune avalanches

La vigilance orange aux vents violents a été levée dans les Alpes-Maritimes et le Var, mais reste d'actualité dans les deux départements de Corse. "Le Libeccio est violent de la Balagne au Cap Corse où il continue à souffler en rafales de 150 à 200 km/h", rapporte Météo France.

Vent à 140 km/h à Millau ce vendredi

Avec le passage de la tempête Larisa, de violentes bourrasques ont été enregistrées en Occitanie et dans le Massif Central. Les rafales allaient jusqu'à 140 km/h à Millau (Aveyron), 143 km/h aux Plans (Hérault) et jusqu'à 136 km/h à Murat/Vèbre (Tarn) d'après les relevés de Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages.