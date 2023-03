Après les orages, un "coup de vent" annoncé par Météo France : vigilance jaune pour 86 départements

Après un lundi 13 mars marqué par une alerte orange face aux violents orages, Météo France maintient une vigilance jaune pour 86 départements, ce mardi.

Les violents orages ont donné lieu à des images impressionnantes, notamment en Aveyron, qui faisait partie des 28 territoires en orange. Le phénomène a duré pendant toute la fin de journée du lundi 13 mars.

"Coup de vent", ce mardi

Mais pour ce mardi 14 mars 2023, Météo France évoque "un coup de vent balayant de nombreuses régions du pays d'Ouest en Est". De quoi placer la quasi-totalité du territoire en vigilance jaune.

86 départements concernés

Ce ne sont pas moins de 86 territoires qui sont concernés par cette vigilance jaune. Seuls le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Lozère, l'Ardèche la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône évitent cette couleur.

Du vent... mais pas que

Si Météo France évoque le passage d'un coup de vent, certains territoires sont en vigilance jaune pour d'autres motifs. La Vendée, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente, la Dordogne et la Gironde le sont pour des risques de crues, et les Pyrénées-Atlantiques, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Isère et la Savoie pour des avalanches.

Enfin, la vigilance jaune est parfois double. C'est notamment le cas en Occitanie, où l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Tarn devront surveiller le vent et les crues, quand les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales auront un oeil sur le vent et les avalanches.