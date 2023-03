Cette semaine, les Haut parleurs proposent un programme alléchant

Jeudi 16 mars, c’est Julie au piano. Au menu : cuisse de poulet rôti au four ou galettes de pois chiche accompagné de croquettes de patate douce et carottes et d’une salade verte. En dessert : fondant au chocolat et son caramel au beurre salé ou pain perdu. De 10 heures à midi : permanence du JEU (Jardin d’Échange Universel). Vendredi 17 mars : à midi "Bouillon Party". Le café est ouvert jusqu’à 17 h 30. Évènement : samedi 18 mars : à partir de 14 h carte blanche au Réseau Escargot et à Américasol (Le café sera exceptionnellement fermé au public le matin. pas de galettes bretonnes à midi). Au programme : à 14 h, présentation de l’expo du réseau Escargot et d’Américasol12. L’expérience Zapatiste qui se construit patiemment depuis le 1er janvier 1994 au Sud du Mexique est bien vivante.

Depuis 2001, le Réseau Escargot s’organise pour diffuser de manière solidaire le café produit par les zapatistes de la coopérative de café Yachil. Les photos et les textes de l’expo "Zapatistes et café" illustrent leur travail quotidien. À 4 h 30 : Projection du documentaire "Le fruit de la bonne terre" (22 minutes). A 15 h 15 : Retour du voyage de Deva et Hyppolyte à la coopérative Yachil. A 16 h 30 : On termine en musique. gmail.com/ 09 80 90 73 09/facebook Les Haut-Parleurs