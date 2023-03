En mode, la cowgirl fait son retour… mais version chic et cosy

(ETX Daily Up) - A vos bottes et chapeaux ! Le Far West américain fait un retour remarqué dans la garde-robe des femmes, avec un accent porté sur les accessoires équestres, mais pas uniquement. La tendance du moment porte un nom spécifique, la 'coastal cowgirl', qui combine western et inspirations côtières, entre chic, confort, et quête d'aventure.

Après la 'coastal grandmother', tendance forte de l'année 2022, place à une nouvelle inspiration tout droit venue des côtes américaines : la 'coastal cowgirl'. Il s'agit cette fois de combiner deux tendances a priori opposées, à savoir le décontracté chic des Hamptons et la touche fun et affirmée de l'esthétique western. Un combo improbable qui fait déjà l'unanimité sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur TikTok où le hashtag #coastalcowgirl a déjà généré quelque 11 millions de vues. Un phénomène qui n'en est qu'à ses prémices, et qui devrait rapidement s'imposer dans notre garde-robe.

Le retour des bottes

On imagine mal la grand-mère typique des Hamptons, adepte de l'osier, du lin, et du blanc immaculé, jeter son dévolu sur un chapeau et des bottes de cowgirl. Et pourtant. C'est en prenant le tout, en le mixant, et en générant une tenue complète à partir de cette panoplie que l'on aboutit à l'inspiration 'coastal cowgirl'. Et bien évidemment, les bottes ne sont autres que la pierre angulaire de cette inspiration mode. A personnaliser à souhait : plus courtes, ou agrémentées de motifs ou de franges, pour apporter une touche moderne à votre tenue. Sur TikTok, les termes 'cowboy boots' sont à l'origine de plus de 750 millions de vues, témoignant d'un engouement certain pour cet accessoire incontournable.

Sans surprise, il faudra également compter avec le traditionnel chapeau de la cowgirl - quoi d'autre ? Le mieux demeure de choisir une version classique, tout droit sortie du Far West, mais pour coller à l'esprit côtier, il est également possible d'opter pour un chapeau en paille, plus léger et décontracté. Ultime détail - et non des moindres - issu de l'esthétique cowgirl : le denim. Short, pantalon, jupe, tout y passe pour coller à l'esprit de cette jeune fille aventureuse qui peut aussi bien monter en selle que buller un livre à la main sur Coopers Beach.

Du lin, du crochet, et de la légèreté

On l'a vu, il ne s'agit pas de faire l'apologie du look de la cowgirl, mais de le mixer à l'esthétique côtière. Retour dans les Hamptons donc pour s'intéresser au dressing de notre mamie chic. Et là, c'est le lin qui domine les tendances. Matière naturelle, éco-responsable, et confortable, il se décline en robes, chemises, et autres T-shirts, et se porte de la façon la plus décontractée qui soit, blanc de préférence.

Et pour compléter cette panoplie douce et légère, un brin estival, on y ajoute des pièces en crochet (maillots de bain, robes, jupes, tops), à porter en version ultra colorée ou au contraire dans des teintes neutres, ainsi que des cardigans légers - idéal en fin de journée pour supporter les températures un peu plus fraîches. Côté accessoires, on mise sur des bijoux faits à partir de coquillages, ou sur des pierres colorées, des paniers en osier, et bien évidemment - summum du chic - sur des lunettes oversize.