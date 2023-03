Olemps. Les cours des ruchers écoles de Toizac et de Millau ont repris

Quand les bourgeons des prunus enflent, la véronique de Perse se pare de ses minuscules fleurs bleu clair, le début d’une nouvelle saison apicole s’annonce et le syndicat départemental d’apiculture l’Abeille de l’Aveyron ouvre grand les portes de ses ruchers école de Millau et de Toizac ! Aussi, samedi 11 mars, les futurs apiculteurs ont participé sur les deux ruchers écoles aux premiers cours théoriques.

Au programme : familiarisation avec le matériel et présentation des habitants de la ruche et leur distinction, leurs rôles et tâches accomplies.

Bonne nouvelle pour d’éventuels retardataires : il est encore possible de rejoindre les promotions de cette année. Sur Toizac, deux autres journées de formation théorique auront lieu les 18 et 25 mars de 8 h 30 à 17h à la Salle de Quartier de Toizac (commune d’Olemps), avec la possibilité de partager le repas de midi sur place (tiré du sac ou assuré par un service traiteur), prolongeant ainsi les discussions autour de l’abeille dans une ambiance toujours conviviale.

Ensuite, huit séances de cours pratiques débuteront sur le site du rucher – école le 1er avril avec la visite de printemps des ruches, passant notamment par l’entretien du matériel, la récolte du miel fin juillet et se termineront par la mise en place du traitement anti varroa et la mise en hivernage des colonies courant septembre.

Sur Millau, sept séances pratiques sont prévues au rucher- école Les Garrigues près de Saint-Beauzély de 14 heures à 17 heures, dès le 25 mars, reflétant, là aussi, le travail au rucher au fil des mois, en fonction de l’évolution des ruches et de la météo.

Les cours théoriques et pratiques sont également ouverts aux apiculteurs "anciens" et leur offre donc un excellent moyen de revoir et de perfectionner leurs pratiques !

Contacts : abeilledelaveyron@gmail.com Renseignements et inscriptions : 0 645 077 219, 06 82 74 43 92 et 06 30 13 47 19 sur Millau.