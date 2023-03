Salles-Curan. Algérie : une guerre qui interroge les élèves

En cet après-midi du 16 mars, André Vayssie, président de la Fnaca, président du comité du Mémorial de La Primaube est venu témoigner devant les élèves de 3e du collège des Monts et Lacs. Après un bref historique pour resituer les faits de cette guerre, il a raconté son vécu de tout jeune homme, pendant 29 mois et trois semaines en Algérie.

Appelé à l’âge de 20 ans

Parti de Millau le 1er septembre 1958 avec quatre autres appelés, âgés d’à peine 20 ans, il ne reviendra que le 19 janvier 1961. D’ailleurs sur les cinq appelés, seuls M. Vayssie et un camarade reviendront. Presque trois années pendant lesquelles il a surtout travaillé dans le génie civil.

De nombreuses questions, de la part des jeunes préparés par leur professeur d’histoire M. Lacombe, permirent d’éclaircir certains points, de s’interroger sur d’autres et de partager cette expérience et ce vécu particulier qui faisait vivre cette tranche d’histoire autrement que lue dans les livres. Après ces riches entretiens, beaucoup d’émotion quand M. Vayssie a fait le point sur le lourd bilan humain : 30 000 morts en France dont 140 appelés et gendarmes en Aveyron. Toutes ces victimes seront honorées le dimanche 19 mars à 11 h 45 devant le monument aux morts de Salles-Curan.

Le maire, Maurice Combettes, les élus et les anciens combattants toujours présents invitent les habitants à se joindre à cet hommage et à partager le vin d’honneur offert par la municipalité.