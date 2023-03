Marcillac-Vallon. La nouvelle boutique du liadou bénéficie de la solidarité intercommunale

Nicolas Julvé a créé l’entreprise le liadou du Vallon en novembre 2016 pour "faire renaître un couteau ancien et un outil robuste" disparu depuis plus d’un demi-siècle.

En 2018, il ouvre un atelier boutique place du Cruou, puis un nouveau magasin à Rodez en 2020. À ce titre, il emploie six salariés dont des apprentis pour répondre à une demande qui ne cesse de croître, tant l’authenticité, la robustesse et la qualité esthétique du liadou séduisent les amateurs de couteaux.

Pour gagner encore en visibilité, en décembre dernier, il crée une nouvelle boutique au 24 tour de ville à Marcillac, en face de l’atelier resté place du Cruou. "Lumineuse, épurée, mariant le blanc, la transparence et le grès rouge du Vallon, nous l’avons souhaitée à l’image de notre couteau : sobre, authentique et élégante", indique Nicolas Julvet qui en a confié la conception à Olivier Arnaudo, réalisateur notamment des scénographies des expositions des musées Soulages et Fenaille à Rodez. La communauté de communes Conques-Marcillac, compétente pour octroyer des aides à l’immobilier d’entreprise, a soutenu ce projet de développement à hauteur de 10 308 €, soit environ 15 % de l’investissement. La convention de partenariat a été signée le mardi 21 février par Nicolas Julvé et Jean-Marie Lacombe, président de la communauté de communes en présence de Davy Lagrange, vice-président chargé du développement économique et de Jean-Philippe Périé, maire de Marcillac.

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Commandes en ligne sur le site : le-liadou.com.