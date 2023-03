Plus de créations ou de fermetures d'entreprises en Aveyron ? Le bilan de l'année 2022, secteur par secteur

Après les années Covid-19 suivies par la crise provoquée notamment par la guerre en Ukraine, l'activité entrepreneuriale du département a accusé le coup en 2022, dans certains secteurs notamment. Si les créations d'entreprises progressent, les radiations ont pratiquement doublé en un an dans le département. On fait le point.

Le dernier bilan sur l'activité entrepreneuriale en France en 2022, réalisé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, vient de paraître, décliné département par département. Il relève durant l'année le nombre d'immatriculations ou de radiations d'entreprises (autrement dit de créations ou de fermetures), ainsi que le nombre de procédures collectives (sauvegarde, redressements ou liquidations judiciaires) inscrites durant l'année au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

Situation contrastée en Aveyron

En 2022 en Aveyron, 2 025 immatriculations au RCS sont enregistrées dans l'Aveyron, soit

+ 6,4% par rapport à 2021 (1 903 immatriculations). Une situation qui tranche avec le nombre de créations d'entreprises en Occitanie, en baisse de 7,9 % en 2022, comme au niveau national

(- 6,2 %). Une hausse qui a profité surtout aux activités immobilières (+ 23,4%) et notamment la location de terrains ou de biens, devant les commerces (+ 15%) et les services et conseils aux entreprises (+ 11,6%).

Agriculture, syviculture, pêche parmi les secteurs impactés

En revanche, la part des immatriculations liées au commerce est en baisse régulière dans le département depuis au moins 2019, soit avant la crise sanitaire, avec - 6,5% entre 2021 et 2022, comme le sont les créations d'entreprises dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture ou la pêche (5 % des immatriculations en 2022, contre 8,7 % en 2019, et -5,6 % sur un an). Dans le commerce, les créations d'entreprise dans la restauration, qu'elle soit rapide ou traditionnelle, sont en recul par rapport à 2021, alors que les débits de boisson connaissent un regain d'énergie

(+ 158,3 % sur un an).

La part des nouvelles entreprises dans le secteur de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale est passée de 1,2 % à 4,8 % sur la période 2019-2022. Entre 2021 et 2022, la croissance des immatriculations dans ce secteur a même augmenté de 64,4 %.

Deux fois plus de fermetures d'entreprises qu'en 2021

Toutefois, cette augmentation du nombre d'entreprises en 2022 en Aveyron est mise en berne par le nombre de radiations enregistrées la même année, qui a quasiment doublé sur un an, avec 1 757 fermetures contre 890 en 2021. Soit une hausse de 97,4 % sur un an, alors qu'au niveau national, ces radiations n'augmentaient que de 11,6 %. Et un quart de ces radiations dans le département ont concerné des entreprises ayant moins de 5 ans d'existence.

Un quart des radiations sont des entreprises de moins de 5 ans

Le seul secteur des activités immobilières représente 42,2 % de ces radiations, soit + 586,1 % sur un an, réduisant à peau de chagrin la hausse de 23,4 % des immatriculations. Avec le secteur du commerce, dans le même cas, et celui de l'hébergement-restauration, ces trois secteurs représentent 65 % des fermetures d'entreprises en 2022. Dans la location, le nombre de radiations (+718,6 % ence qui concerne la location de logements, + 564,8 % pour les locations de terrains ou de biens immobiliers), traduit des turbulences dans le secteur.

Le secteur des transports et de l'entreposage connaît aussi une forte hausse de fermetures d'entreprises, de + 87 % sur un an, après + 21,1 % en 2021 par rapport à 2020. Dans le secteur éducation, santé et action sociale, ces fermetures d'entreprises ont baissé de 45 % par rapport à 2021, quant au secteur agricole, il connait aussi, enfin, une embellie, avec un recul de 17 % des radiations.

Sauvegarde, redressement ou liquidation : 88 procédures en 2022

Enfin, 88 ouvertures de procédures collectives, sauvegarde, redressement ou liquidation, ont été effectuées en Aveyron en 2022, près d'un tiers dans le commerce, plus de 18 % dans l'hébergement-restauration et plus de 10 % dans l'industrie.

Par rapport à 2021, ces procédures collectives ont augmenté fortement dans certains secteurs, comme l'industrie (+ 350 %, et la liquidation de l'usine Sam à Viviez en fait partie), les activités financières ou d'assurance (+300 %), les transports et entrepôts ainsi que l'agriculture (+ 200%).