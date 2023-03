Le Nayrac. Les enfants ont mis à l’honneur les musiques et les danses traditionnelles

Une rencontre autour des danses et musiques traditionnelles a eu lieu à l’Espace multiculturel.

Les enfants des écoles d’Estaing, Montézic, Saint-Amans-des-Cots, Sébrazac, Le Nayrac qui participent, pendant le temps scolaire, aux ateliers occitans, accompagnés par ceux de la Bourreïo d’Olt ont ouvert le bal avec l’interprétation de cinq danses.

Edith, l’intervenante de l’Adoc 12 a géré le groupe des petits danseurs qui ont montré tout leur talent et ont été très applaudis. Chacun était ensuite invité à entraîner un adulte sur la piste et le bal a continué… pour les nombreux amateurs de danses traditionnelles.

Tout cela au son des cabrettes et accordéons des musiciens locaux mais aussi d’autres venus de plus loin. Christian Bouygues, professeur de cabrette et d’accordéon diatonique au conservatoire de l’Aveyron, coordonnait cette prestation et se félicitait de voir "ce rassemblement de tous les maillons de ce patrimoine musical et chorégraphique et félicitait le Foyer Rural, fédérateur de ces énergies".

Sébastien Viala, de Radio Margeride, réalisait un enregistrement pour une diffusion sur les ondes.

Exposition d’accordéons

Des professionnels exposaient des accordéons et donnaient des détails sur ces instruments fabriqués dans leurs ateliers.

Cette rencontre réunissant toutes ces personnes qui permettent de faire vivre les musiques et danses traditionnelles restera dans les mémoires, c’est certain… et en appelle d’autres afin que ce riche patrimoine ne tombe pas dans l’oubli.