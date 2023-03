Sénergues. Le rallye de Marcillac était de retour sur les terres sénerguoises

Comme l’an passé les ES 7 et ES 9, Conques-Sénergues ont donné lieu à un beau spectacle. En présence du maire Daniel Joulia, malgré un temps frais et maussade, de nombreux spectateurs amateurs de vitesse, ont tenu à assister aux passages des concurrents sur une route rendue légèrement glissante par des averses, qui ont rendu les trajectoires plus délicates à la grande satisfaction des spectateurs. En premier lieu ils ont pu voir les VHC, véhicules historiques de compétition, qui disputaient la sixième édition réservée à ce type de véhicule. Ces voitures génèrent toujours l’attachement et les commentaires du public. Les amateurs de mécanique ont ensuite pu se régaler avec le passage des WRC, GTI et autres GT qui disputaient cette 23e édition du Rallye de Marcillac inscrite à la coupe de France des Rallyes coefficient 4. Tout au long de la journée, le comité des fêtes a tenu une buvette pendant que le groupe Lous Castelous tenait un point restauration. Cette journée qui a bien animé le bourg s’est parfaitement bien déroulée grâce aux 28 bénévoles Sénerguois qui, sous la conduite de Francis Carles et Francis Marragou ont assuré la sécurité sur le tronçon de la commune.

Grâce à la bonne discipline des participants qui ont bien suivi les consignes de sécurité des commissaires de course, cette journée s’est parfaitement bien déroulée dans une très bonne ambiance.

Une quarantaine de personnes, bénévoles du rallye et membres des associations se sont retrouvés le soir à la salle des fêtes pour partager le repas concocté par Grégory Lefeuvre le futur gérant de l’Auberge du Castel et son épouse Nadège.