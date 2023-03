Onet-le-Château. Acte II, scène V, pour la 15e édition du festival de théâtre amateur

Pour sa 15e édition, le festival de théâtre amateur se déroulera de nouveau, sur la scène du théâtre municipal La Baleine. Du mardi 9 au vendredi 12 mai, quatre pièces illustreront le thème du temps qui passe : de la séparation aux retrouvailles, des interrogations aux constatations, le chemin de la vie sera matière à discussions à travers ces quatre histoires. "Quatre pièces formidablement bien écrites et mises en scène. Il y aura beaucoup de plaisir et d’émotion, avec des comédiens (majoritairement féminines) de grand talent. La qualité et l’esthétique seront au rendez-vous, avec l’ambition de redynamiser et de refidéliser le public, mais avec une telle programmation, comment peut-il en être autrement ?", analyse fièrement Didier Dulac…

Les quatre pièces

C’est avec "Poison", une pièce hors compétition, que le festival débutera, le mardi à 20 h 30. La compagnie "La Porte ouverte" qui avait remporté le prix de la ville lors de la précédente édition revient avec une adaptation du texte de Lot Vekemans. Un drame humain dans lequel un homme et une femme se retrouvent après des années de silence. Ils discutent de ce qui les a unis et séparé et de ce lourd secret qui a scellé leur destin. Des retrouvailles émouvantes, face au deuil et à la reconstruction.

Mercredi, la pièce retracera comment Monique Serf a créé le personnage de Barbara dans "Barbara du bout des lèvres". Une déambulation poétique autour des textes de la chanteuse. Ni un portrait, ni une biographie, mais un regard sensible et tendre, sur le parcours intime et artistique de Barbara.

Jeudi, le "théâtre pour demain & après" présentera sa dernière création originale "Une pincée de sel dans le café". Dans cette tendre comédie, une cafetière sert de fil conducteur de la pièce, autour de laquelle gravitent trois vieilles amies. Elles voient leurs univers fragiles, ébranlés par l’arrivée d’un colis improbable…

Enfin, vendredi, le festival sera clôturé par "La nostalgie des blattes". Une comédie féroce, futuriste et absurde, dans laquelle deux femmes exposent leur corps vieilli et marqué par la vie, dans une société où l’idéal de beauté est sculpté à coups de scalpel.

Prix de la Ville et du public

À l’issue de la compétition, un jury, présidé par Gulistan Dincel, adjointe en charge de la vie culturelle, remettra le prix de la Ville (une semaine en résidence à La Baleine). Quant au prix du public (un trophée), il sera décerné par les spectateurs, qui auront noté les pièces en compétition.

Avant la remise des prix du vendredi 12 mai, le Café Culturel Le Krill vous donne rendez-vous pour le concert (gratuit) de Thierry Palem : un hommage à Georges Brassens, dans un spectacle chaleureux et inédit.

Infos pratiques : Tarifs : le spectacle, 9 € en plein tarif et 6 € avec la carte culture & tarif réduit. Le pass festival, 30 € en plein tarif et 20 € avec la carte culture & tarif réduit. Restauration sur place : le café culturel Le Krill vous accueille tous les soirs de spectacle, avec une restauration "spéciale festival", réservation obligatoire. Infos et réservation : 05 65 77 68 06 ou sur la-baleine.eu.