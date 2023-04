Rodez : un café occitan autour de la migration des Aveyronnais

Ce rendez-vous culturel a permis de voyager dans le temps des scieurs de long jusqu’à la migration vers Paris, Pigüé, la Californie.

Au cours du dernier café occitan il a été question des racines et des déplacements de population. Ainsi, les habitants de l’Aubrac, du Ségala, du Causse et d’ailleurs quittaient jadis leur pays pour se diriger vers le Languedoc, la Catalogne ou l’Espagne.

Dès le XVIe siècle

Sans doute le passage par l’Aubrac par l’une des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle a permis la création d’un réseau de relations humaines où se mêlaient pèlerins, colporteurs, vendeurs et artisans, etc. Dès le XVIe siècle, les Rouergats se retrouvent parmi tous ces Gavaches (hommes rustres sortis de la montagne) que les Languedociens exploitent et méprisent. Les scieurs de long de la Viadène sont fort prisés en Catalogne ainsi que les maçons durant l’hiver. Des femmes aussi parcourent les routes du midi à la recherche de ressources (glaneuses, diseuses de bonne aventure, vendeuses de bondieuseries, etc.)

Au XVIIIe siècle, les maisons de commerce protestantes du Camarès sont présentes à Cadix, à Genève et dans toute l’Europe. Ces lignées de commerçants enrichis participent aux différents mouvements migratoires de l’ancien régime. Le mirage américain va accélérer l’émigration au Canada, aux Antilles et en Amérique. Les faucheurs et moissonneurs mobilisaient encore petits paysans et journaliers du Rouergue partant en "colas" pour ces travaux saisonniers.

Un grand déplacement de population

Le premier grand courant d’émigration du Nord-Aveyron vers Paris fut les porteurs d’eau, les cochers de fiacre et toute une foule de petits métiers. En 1850, la migration s’accéléra et participa à un grand déplacement de population vers Paris. Pendant le XIXe siècle, elle atteint sa vitesse de croisière.

Très rapidement dans leurs cafés, bois, charbon les Aveyronnais deviennent les rois de la limonade sans parler des migrations en Argentine, Californie, des colonies d’Afrique du Nord. Deux heures bien comptées de ce rendez-vous culturel n’ont suffi qu’à effleurer ce vaste sujet laissant les participants sur leur faim tant le sujet était passionnant. Avec l’espoir de se retrouver autour d’un prochain café occitan.