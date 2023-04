"Classes fermées, collégiens entassés" : les parents manifestent contre la fermeture de deux classes à Espalion

Les parents d’élèves des écoles publiques d’Espalion ont manifesté lundi 3 avril 2023 au matin, devant le collège Louis-Denayrouze, pour afficher leur détermination et leur colère face à la menace de fermeture de deux classes.

Il y a quinze jours, les parents d’élèves du collège Denayraouze avaient manifesté à Rodez, devant l’Inspection académique. Lundi matin, de 8 heures à 9 heures, parents et professeurs ont renouvelé l’opération devant leur collège.

Accueillis autour d’un café, mais aussi au son du tambourin, de clochettes et percussions, les parents ont répondu nombreux à l’appel de l’Association des parents d’élèves des écoles publiques et des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration du collège. En effet, la menace de fermeture concerne une classe de 5e et une de 3e.

"Non à 32 élèves par classe"

Des suppressions qui entraineraient des effectifs pléthoriques dans ces classes, mais aussi un problème d’infrastructure dans les classes spécialisées qui ne sont pas équipées pour recevoir un si grand nombre d’élèves. Diverses banderoles exprimaient bien le mécontentement unanime des parents : "Classes fermées, collégiens sacrifiés", "Classes fermées, collégiens entassés", "En colère, non aux fermetures", "En classe comme dans l’eau, pas comme une sardine en boîte", "Non à 32 élèves par classe pleurent les élèves", "Ecole en danger, génération sacrifiée"...

Une forte volonté de défendre le collège, soutenue par une détermination et une colère qui appelleront certainement à de nouvelles actions. Une pétition en ligne permet également à la population de manifester son soutien à cette mobilisation.