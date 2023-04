Football : l'Aveyronnaise Sabrina Viguier relais d'Hervé Renard avec le vestiaire de l'équipe de France féminine

L'ancienne défenseure internationale originaire de Laissac, qui a aussi entraîné les joueuses de Rodez, fait partie du nouveau staff des Bleues. Et en plus de son rôle de préparatrice physique adjointe de l'équipe de France, elle reste la responsable des sélections nationales féminines au sein de la fédération.

"La préparation physique n'est pas ma spécialité, mais en ayant joué et entraîné, et avec ma formation en Staps, j'ai des repères", sourit Sabrina Viguier. Avec le tout récent remaniement à la tête de l'équipe de France féminine, l'Aveyronnaise a été nommée par le nouveau sélectionneur Hervé Renard pour intégrer l'encadrement. Et Viguier porte désormais la casquette de prépa physique adjointe, aux côtés de Thomas Pavillon, "une pointure", comme elle le décrit.

Un atout de taille

En plus d'assister celui qui est aussi préparateur des sélections U20 garçons et U23 filles, la Laissagaise d'origine a une autre mission, et pas des moindres : "je suis aussi le relais du coach avec le vestiaire, car je suis la seule femme du staff technique".

Et avec sa connaissance du championnat et de ses actrices, grâce à son expérience de joueuse internationale et à son poste de responsable des sélections féminines à la fédération, Sabrina Viguier est un atout de taille pour Hervé Renard et son équipe. "On est nombreux, chacun va apporter ce qu'il peut." Et en soulignant le travail opéré en amont par ses nouveaux collègues, elle complète : "Je ne me fais pas de soucis pour les choix qui seront faits." Notamment en vue d'accrocher la première étoile au maillot des Françaises, qui ont été jusqu'en demi-finale en 2011, leur meilleur résultat, avant d'enchaîner deux sorties en quarts de finale (2015 et 2019).

Car l'Aveyronnaise, le staff et les Bleues sont en stage à Clairefontaine toute la semaine pour entamer leur route vers le mondial, qui aura lieu en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août. "On va entrer dans la phase de préparation à la coupe du monde, mais on ne va pas non plus tout révolutionner, il s’agit surtout d'apporter notre patte", précise Viguier.

Toujours à la tête des sélections nationales féminines

Si elle ajoute une ligne à son CV, la nouvelle préparatrice physique adjointe conserve son poste de responsable des sélections féminines "jusqu'à la fin de la saison"."Il y a certains rassemblements où je ne pourrai pas être là", indique Sabrina Viguier, qui reconnaît qu'avec l'organisation qu'elle met en place depuis quatre ans, elle a "moins besoin d'y être".

Pour ce qui est de sa nouvelle fonction, la Laissagaise l'occupera tant qu'Hervé Renard sera en place. "C'est un peu différent pour moi car j'étais déjà salariée de la fédération mais je fais partie de son staff, et il est en contrat jusqu'en août 2024." Avec la coupe du monde et les Jeux olympiques en ligne de mire, Sabrina Viguier fait son retour sur le banc quatre ans après avoir quitté celui des Rafettes, avec des objectifs d'une autre dimension. "C'est que du bonheur d'être ici. C'est une belle aventure, j'avais hâte d'y être !", s'enthousiasme l'Aveyronnaise.