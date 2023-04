Réquista. Le magasin RAGT rénové et inauguré

Le magasin de RAGT Jardin et Maison de Réquista a rouvert ses portes mercredi 5 avril. Denis Anquez, directeur du pôle Magasins chez RAGT Plateau central, a fait visiter le magasin aux personnalités présentes dont le maire Michel Causse. RAGT Jardin et Maison est présent sur Réquista, sur le même emplacement, depuis novembre 1991.

Au départ, l’activité était principalement agricole.

La surface grand public est arrivée plus tard et s’est agrandie petit à petit par le biais d’aménagements ponctuels.

Au printemps 2021, les propriétaires de l’emplacement et du bâtiment (la même famille depuis 1991) et RAGT ont acté le principe d’une réfection complète du bâtiment. S’en sont suivis 9 mois de travaux où le magasin est resté ouvert pour continuer d’accueillir les clients tant sur la partie magasin grand public que sur la distribution agricole destinée aux professionnels.

Le bâtiment a fait peau neuve !

Presque tout a changé : toiture, isolation, cloisons, chauffage, sols, éclairage, etc. La ligne directrice de ce projet était d’avoir un magasin ouvert, lumineux et cohérent dans son aménagement. Ces travaux ont permis de lui donner un nouveau souffle afin d’offrir des conditions idéales tant pour les clients que pour ses collaborateurs. Les clients vont retrouver les mêmes produits qu’auparavant et bien davantage en cohérence avec leurs attentes, donc plus de végétaux avec un espace extérieur de 130 m². Les produits du terroir, l’habillement, l’alimentation pour animaux de compagnie et familiers et le jardin seront répartis sur une zone intérieure de 450 m². L’entrepôt agricole, a gardé une surface de 280 m² pour le stockage préparation des commandes des agriculteurs. Un programme d’animations est prévu tout au long de la semaine, en particulier vendredi 7 et samedi 8 avril. Outre les promotions du moment, des jeux concours seront organisés sur les deux journées avec des lots à gagner. L’équipe est plus que motivée pour l’accueil des clients.