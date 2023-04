Une chocolaterie dans le village…

Depuis décembre, la boulangerie/pâtisserie "La Mie-Kaël" a pris ses quartiers au rez-de-chaussée de la mairie dans l’attente de la finalisation des travaux des locaux. L’activité est déjà bien lancée pour ce nouvel artisan/commerçant qui a pu régaler les habitants au cours des fêtes de fin d’année ou encore avec les galettes de rois en janvier. Pâques approchant, Mickaël Mooren et son équipe exercent désormais leurs talents de chocolatiers pour le plus grand plaisir des clients en proposant des compositions artisanales "faites maison". Pour les plus gourmands, un coq en chocolat sera à gagner par tirage au sort.