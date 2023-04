Thérondels. Les écoliers sensibilisés au tri

Le tri s’apprend dès le plus jeune âge. C’est pourquoi il est important d’y sensibiliser les jeunes pour qu’ils le pratiquent plus tard de façon automatique.

Dans cette optique, les élèves de l’école Jean-Carbonnel ont accueilli en classe durant six après-midi, Nathalie Hilaire, intervenante du Smictom. Ils ont ainsi découvert les dernières consignes de tri en vigueur dans le département de l’Aveyron. Au cours de ces interventions, Nathalie Hilaire a expliqué aux élèves comment faire pour réduire le volume du sac noir qui ne reçoit que les petits déchets ménagers qui n’ont pas de filière de recyclage, les restes alimentaires non compostables et les petits objets. Elle a également répondu aux nombreuses questions des enfants : comment recycler ? À quoi ça sert ? Le but du recyclage ? Elle a aussi précisé qu’il n’est pas nécessaire de rincer les emballages avant de les jeter dans les sacs jaunes, mais qu’il est important de bien les vider. À la suite de ces après-midi très instructifs, les élèves, encadrés par leurs enseignantes et une bénévole, se sont rendus à la déchetterie du Carladez sur la commune de Taussac où ils ont été accueillis par Nathalie Hilaire et Lionel Biron qui leur ont expliqué au cours d’une visite commentée le fonctionnement d’une déchetterie, ses buts et ont répondu aux très nombreuses questions des écoliers.

Une visite très intéressante et instructive qui permettra aux enfants de devenir des ambassadeurs des bons gestes.