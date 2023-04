Salles-Curan. Un ordinateur pour les "Sapins Argentés" du Lévezou

dernièrement, à la salle du club, Stéphanie Gaches, directrice, et Geneviève Bannes, administratrice de l’agence locale du Crédit Agricole de Pont-de-Salars, sont venues remettre à l’association Les Sapins argentés du Lévezou une subvention de 650 € afin de participer à l’acquisition d’un ordinateur portable et de ses accessoires auprès de la Société "LS Informatique" dirigée par Stéphane Fourcadier de Salles-Curan. La politique de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées est de favoriser les petites associations et de maintenir le lien social en territoire rural. Les intervenants ont été remerciés et ont partagé un moment convivial avec les membres du bureau autour d’une collation.