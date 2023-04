Salles-Curan. Der Šenster Gob et les Gars d’en bas trio, en concert, ce samedi

Soirée festive, à la salle des fêtes de Salles-Curan, ce 15 avril, dès 19 heures. Cette animation est organisée avec le soutien de la municipalité et l’association des commerçants, une séduisante idée. Deux groupes seront sur scène : les Gars d’en bas trio, que les Salles-Curanais ont eu la chance d’applaudir, il y a deux ans, et Der Šenster Gob qui joue de la musique traditionnelle tzigane et juive de l’Europe de l’Est, des airs faits pour danser, pleurer, rire, chanter… Au menu encore, boissons, crêpes, pizzas, quiches, gâteaux…

Participation 5 €, gratuit moins de 14 ans. Billets en vente sur place ou à la boulangerie- pâtisserie Christian Saquet, au SPAR et au tabac presse chez Christine.

Contact et réservations : 06 68 63 49 15