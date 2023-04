Villeneuve. Un été à la campagne : il y a du changement à l’institut

C’est donc Marie Borlat qui reprend l’institut en main. Elle n’est pas novice dans la profession puisqu’elle exerce cette activité depuis 13 ans en salon de beauté ou parapharmacie.

"Sublimer la beauté naturelle des femmes et des hommes"

Native de Villefranche, elle a fait le choix de suivre son mari au cours de sa carrière professionnel. De retour dans notre région, elle a saisi l’opportunité de reprendre cette enseigne bien connue des Villeneuvois depuis plusieurs années. "Je suis là pour sublimer la beauté naturelle des femmes et des hommes, pour conseiller au plus juste mes clients", ajoute-t-elle. Épilation, soin du visage avec un protocole spécifique pour chaque type de peau, soin du corps, beauté des mains et des pieds, pose de vernis, maquillage ainsi que vente de produits seront proposés dans cet institut. Marie a fait le choix d’avoir recours à des produits locaux, aveyronnais ou lotois (Phyt’s et Evaness). Pour les habitués du salon, vous trouverez un institut relooké avec des couleurs chaleureuses et apaisantes et une déco de qualité.

"Un été à la campagne" est un institut situé à la Barrière, ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis non-stop de 9 h 30 à 18 h 30 et les samedis de 9 heures à 14 heures.