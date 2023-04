Mission locale de l'Aveyron : un job dating intérim pour les jeunes ce mercredi 12 avril

Il se déroulera à la Cité de l'entreprise à Rodez.



C’est une première qu’organise la Mission locale de l’Aveyron, à destination des jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi.

Mercredi 12 avril, dans ses locaux de la Cité de l’entreprise et de la formation à Rodez (rue de Bruxelles, quartier de Bourran), la Mission locale proposera ainsi, dès 14 heures, un après-midi job dating consacré à l’intérim.

Sur place, ces jeunes demandeurs d’emploi pourront rencontrer quatre agences d’intérim présentes en Aveyron : Randstad, Oxygène, Synergie et Samsic. Et pourront ainsi échanger sur les opportunités offertes dans plusieurs secteurs d’activité.

La Mission locale de l’Aveyron, association à̀ but non lucratif dont la mission est d’actionner tous les leviers favorisant l’insertion dans tous les domaines, s’attache à favoriser l’accès à l’emploi et l’accueil de ses partenaires sur son territoire. Elle travaille toute l’année en étroite relation avec les partenaires de l’emploi pour répondre au mieux à leurs besoins de recrutement et accroître les opportunités d’emploi des jeunes qu’elle accompagne (environ 4 000 par an).

Pour ce rendez-vous du 12 avril, il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance.

Contact pour les inscriptions, par mail rodez@mlaveyron.org ou au 05 65 73 85 85.