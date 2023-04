Bozouls. Une belle rencontre intergénérationnelle

Récemment, les élèves de CP de l’école Saint-François se sont rendus à l’Ehpad de la maison d’accueil de Caselles de Bozouls à la rencontre de leurs résidents.

Avec leur aide, ils ont réalisé un bricolage de Pâques.

Chacun avait une tâche bien définie ; les enfants ont peint une boîte d’œufs, et les résidents ont colorié lapins et œufs pour les garnir… Il s’agissait d’une première rencontre entre deux générations différentes. Tout le monde était un peu impressionné mais les langues se sont déliées peu à peu et chacun pu faire connaissance et discuter de choses et d’autres.

De l’avis de tous, petits et grands, ce fut un bon moment partagé, tout comme un beau bricolage réalisé ensemble.

Merci à Sophie (animatrice des Caselles) et aux résidents pour leur accueil en attendant de futures rencontres tout aussi prolifiques.