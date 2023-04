Cinq villages d'Occitanie dans le Top 30 des villages les plus recherchés sur le web

L'un d'entre eux est même (de loin) le plus recherché en France, et un village de l'Aveyron accroche ce classement.



Likibu est un moteur de recherche dédié aux locations de vacances. Il a établi le palmarès des 30 villages les plus recherchés sur Internet en 2023, parmi plus de 30 000 destinations possibles. Dans ce classement apparaissent 5 villages d'Occitanie, dont un aveyronnais. On détaille.

Rocamadour superstar

Le Lot se taille la part du lion avec trois villages classés dans ce Top 30. Avec 110 000 recherches mensuelles su Google, Rocamadour caracole en tête de ce classement, loin devant les villages de Gordes (Vaucluse) et de Giverny (Eure), 2e ex-aequo, qui ne totalisent chacun "que" 60 500 recherches. Les deux autres villages lotois classés sont Saint-Cirq Lapopie (11e avec 37 180 recherches) et Gourdon (20e avec 27 100 recherches).

Quant aux deux autres villages d'Occitanie restants, ce sont Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault, 10e avec 38 080 recherches) et Conques (Aveyron, 12e avec 35 200 recherches mensuelles).

Conques décroche peu à peu

Likibu a également établit le Top 10 des villages les plus recherchés sur Internet concernant les activités touristiques ("en tapant "que voir", "que faire" ou "que visiter"). Là aussi, Rocamadour est en tête des villages français les plus recherchés, et pour au moins la 3e année consécutives avec 12 870 requêtes. Le reste des villages d'Occitanie est hors de ce palmarès, Conques pointant là aussi à la 12e place, mais cette fois devant Saint-Guilhem-le-Désert (14e) et Saint-Cirq-Lapopie (16e).

A noter que Conques faisait partie de ce Top 10 les années précédentes, classé 9e en 2022, et même 7e en 2021.