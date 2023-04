Espeyrac. Sensibilisation à la mobilité douce et transport à la demande plébiscité

Une vingtaine de personnes se sont retrouvées dernièrement autour de la problématique de la mobilité à la salle Pierre Nayrolles. Après le jeu participatif "La fresque de la mobilité" pour trouver des leviers d’action dans le but de limiter son budget et réduire son impact environnemental, il a été projeté le film documentaire "Virages vers le futur !" qui a permis d’engager la réflexion sous forme de débat. Pour l’occasion la salle Pierre Nayrolles s’est transformée en cinéma première classe !

Les inquiétudes par rapport à l’isolement et aux difficultés pour s’organiser dans des zones rurales sans transport en commun interpellent sur un avenir plus ou moins proche au regard des modes de vie et de notre rapport au temps qui vont devoir évoluer.

Séverine Devals en a profité pour présenter le transport à la demande (TAD) qui dessert la commune. Celui-ci est ouvert à tous les résidents du territoire ou de passage pour 2 € seulement : le mercredi pour la destination Rodez (via la correspondance Lio de Bozouls, avec le même ticket), le vendredi matin pour Entraygues.

Renseignements 05 65 44 64 72