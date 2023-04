Politique : après la démission de Michel Raffi, Bernard Canac, élu nouveau maire de Cransac

Ce mardi 11 avril, Bernard Canac a été élu nouveau maire de la cité thermale à la suite de la démission - le 3 avril dernier - de Michel Raffi.

Le mardi 11 avril, l’hémicycle cransacois était réuni pour élire le nouveau maire de la cité thermale.

C’est l’ancien maire Michel Raffi qui, en tant que doyen de l’assemblée, a assumé la présidence de cette élection, qui ne comportait qu’un seul candidat Bernard Canac, qui a été élu avec 17 voix et deux votes blancs. Michel Raffi lui a donc "passé le relais" terme qu’il préfère à démission, et lui a transmis l’écharpe tricolore, sous les applaudissements nourris de l’équipe majoritaire.

Bernard Canac : rupture ou continuité ?

Après une longue accolade entre les deux hommes, le nouveau maire a été installé et avant de prendre ses fonctions, Bernard Canac a tenu rendre hommage à son prédécesseur Michel Raffi lui assurant tout le plaisir qu’il avait eu d’apprendre et de travailler à son contact, et que même si peut être la méthode sera différente, il s’inscrirait dans une "continuité d’action, faite de bon sens, de rigueur et d’humanisme. Ceci de façon collective car c’est ensemble, élus, techniciens et personnels, qu’il nous faudra gagner l’avenir de Cransac. Que ce soit en travaillant avec la ville d’Aubin, avec laquelle nous avons un destin commun sur la vallée de l’Enne, la Communauté de Communes, le Département, La Région, et les services de l’Etat", explique le nouveau premier magistrat.

"C’est une marque d’irrespect à la mémoire de Jean-Paul Linol"

En suivant, il détaille la feuille de route qui devrait rythmer les 3 futures années du mandat, assurant que "rien ne sera facile et peut-être n’avons-nous pas encore tout vu, mais ensemble nous allons faire du bon boulot, vous pouvez compter sur moi, je souhaite pouvoir compter sur vous".

À la fin de son intervention, l’opposant Jean Echeverria a rebondi : "Certaines personnes comprendront, lance-t-il. Ce qui s’est passé ce soir, c’est une marque d’irrespect par rapport à la mémoire de Jean Paul Linol, (maire de Cransac prédécesseur de Michel Raffi). En s’adressant plus personnellement à Bernard Canac, il ajoute : bravo, tu as réussi à arriver là où tu voulais…".

Sans attendre, Bernard Canac rétorque : "Dans cet endroit, chacun peut s’exprimer comme il l’entend, du moment que c’est dans le respect du débat Républicain. Comme je l’ai dit dans mon intervention, j’ai horreur des conflits, j’accepte volontiers la différence avec autrui, je veux être là pour donner et non recevoir, car je n’ai jamais couru après les honneurs" affirme le maire, dont la "garde rapprochée" sera composée de Michel Cannac, 1er adjoint, Joëlle Sanchez 2e adjoint (Culture et associations), Jean Pierre Alet 3e adjoint (travaux), Patrica Lacombe 4e adjoint (Ecole), Michel Manzari 5e adjoint (Sécurité). S’ajoute Chantal Mazenq conseillère déléguée à l’action sociale.

Le maire précise "les indemnités seront réparties sur 7 personnes, sans augmentation de l’enveloppe globale des indemnités". Après il s’est agi de constituer les différentes commissions, et d’accorder les délégations d’attributions au maire.