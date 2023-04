Le Nayrac. Une soirée avec Les Martagons

A chacun de leur passage, Les Martagons attirent un public nombreux. Et c’est bien normal, tant leur prestation est remarquable…Leur dernière pièce "Le ravissement d’Adèle", de Rémi de Vos, réactualisée et mise en scène par Edith Emerard n’a pas échappé à leur réputation. Les situations burlesques, les quiproquos, les coups de théâtre, les actions qui se succèdent sur un rythme fou rendent ce spectacle captivant. Les commérages vont bon train, l’enquête policière s’annonce compliquée, les familles se déchirent…Tout cela suscite l’enthousiasme des spectateurs qui ne ménagent pas leurs applaudissements et félicitent les comédiens et le Foyer Rural du Nayrac qui a organisé cette soirée.