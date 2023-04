Rugby - Six Nations : une troisième titularisation avec le XV de France pour l'Aveyronnaise Axelle Berthoumieu

La troisième ligne aile de Blagnac sera une nouvelle fois sur la pelouse dès le coup d'envoi, dimanche 16 avril, pour le match entre le XV de France et l'Ecosse qui aura lieu à Vannes à 16h15, à l'occasion de la troisième journée du Tournoi des Six Nations.

Trois sur trois ! Alors que le XV de France se prépare pour sa troisième journée du Tournoi des Six Nations, la Gageoise Axelle Berthoumieu a été titularisée une troisième fois d'affilée par le duo d'entraîneurs Gaëlle Mignon-David Ortiz. La troisième ligne aile formée à Espalion sera sur la pelouse du stade de la Rabine de Vannes, dimanche 16 avril, pour affronter l'Ecosse à 16h15. Une rencontre qui sera diffusée en direct sur France 2.

Déjà capée dix fois, Berthoumieu entamera une nouvelle dizaine de sélections. Et si elle avait joué deux matches consécutifs des Six Nations en 2022, dont un en étant titulaire, c'est la première fois que l'Aveyronnaise est alignée trois fois d'affilée dans le XV de départ tricolore.

Après leurs victoires 22-12 contre l'Italie et 53-3 contre l'Irlande, les Françaises pointent à la 3e place avant leur duel contre l'Ecosse (5e). L'Angleterre fait la course en tête et a conforté son matelas de points en battant 59-3 le Pays de Galles (2e), samedi 15 avril. Et l'Italie (4e) a vaincu l'Irlande (6e) 24-7.